Advent, cocktail a base di liquore al panettone, Cointreau e Speciality coffee

Cocktail Advent

Ecco una ricetta dell'Advent, cocktail presentato al “Caffè Vergnano e Abi Professional Challenge”. Un drink perfetto per un'esperienza emozionante e avventurosa.

Ingredienti:

Liquore al panettone (Home made) 40 ml

Cointreau 20 ml

Specialty coffee mono-origine colombiana estratto in aeropress 50ml

Sciroppo di zucchero 10 ml

Panna debic con polvere di mandarino (Garnish)

Preparazione

Secondo la tecnica dello “shake and double strain”, unire 40 ml di liquore al panettone, 20 ml di Cointreau, 50 ml di Speciality coffee mono-origine e 10 ml di sciroppo di glucosio.

Servire come after dinner in un bicchiere a forma di cono.

