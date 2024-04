Giardiniera con carote peperoni e cipolla di Tropea

Giardiniera in vasocottura (foto: www.cucchiaio.it)

La ricetta della Giardiniera in vasocottura con carote, peperoni e cipolla di Tropea di Domenicantonio Galatà, ricetta rubata all’amico e chef Marco De Vita.

Ingredienti:

1/2 litro di aceto di mele

1/2 litro di acqua minerale

2 carote

2 peperoni

1 cipolla di Tropea

Preparazione

Per il liquido di governo: mettete al microonde mezzo litro di aceto di mele e scaldatelo per qualche minuto. Poi aggiungete mezzo litro di acqua minerale. Tagliate delle verdure, le carote e i peperoni a listarelle seguendo le dimensioni del barattolo e poi finite di riempire gli spazi con la cipolla rossa di Tropea a julienne.

Se sono adatti, chiudete e fate cuocere al microonde per 3 minuti circa, anche a più riprese oppure se avete dei normalissimi barattoli con tappo fate bollire in acqua bollente per almeno un’ora. Potrete poi conservare i barattoli in dispensa, in frigo una volta aperti.

La scelta delle verdure per la vasocottura ricade su quelle che hanno un maggior contenuto vitaminico espresso in carotenoidi, sostanze bioattive molto resistenti al calore e al ph acido. Vi sconsiglio di farlo con zucchine, asparagi, melanzane ecc ecc. mangereste delle verdure morte.

