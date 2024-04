Controfiletto di cervo ai lamponi con finferli e cipolla rossa di tropea

Controfiletto di cervo ai lamponi con finferli e cipolla rossa caramellata.

Lo chef Fabio Pompanin del ristorante Al Camin di Cortina d'Ampezzo (Bl), presenta questa ricetta tratta dalla guida TavoleDoc Veneto.

Ingredienti:

Controfiletto di cervo 200 g

Olio evo qb

Sale qb

Vino rosso 50 ml

Aceto di lamponi 20 ml

Cipolla rossa di tropea 1

Zucchero 15 g

Aceto di vino bianco 10 ml

Finferli 100 g

Lamponi 1 vaschetta

Preparazione

Con un coltello ben affilato, pulire delicatamente la carne dalle sue pellicine e dalla parte grassa, bisogna considerare che il grasso di cervo ha un sapore forte e spesso non intenerisce la carne, anzi ne peggiora il sapore. Rosolare poi quello che rimane in una padella calda con olio evo e sale.

Controllare che le parti bianche siano state tolte, altrimenti provvedere a eliminarle: bagnare poi la carne nel vino rosso e nell’aceto di lamponi. Lasciarla riposare a mollo per qualche minuto. Nel frattempo, tagliare con cura la cipolla e condirla con zucchero, olio, sale e aceto di vino bianco.

Una volta fatto cio`, cuocerla in una casseruola e fare in modo che sia pronta all’impiattamento. Lavare con cura i finferli stando attenti che venga via tutta la terra, tagliare a piacere e poi cuocerli. Quando i funghi sono pronti, si ha tutto il necessario per procedere con l’impiattamento e la presentazione del piatto.

Disporre quindi sulla base i finferli trifolati, possibilmente ancora caldi. Procedere mettendo sopra il controfiletto di cervo tagliato a fettine. Per ornare e abbellire la presentazione, utilizzare la cipolla rossa e la salsa calda a giusta densita`.

Servendo tutto caldo, il piatto manterra` un sapore avvolgente che conquistera` i commensali. Con l’aggiunta dei lamponi si raggiungera`, inoltre, un giusto equilibrio di gusto, oltre che un certo livello di bellezza estetica.

