Risotto ai fiori di zucchina e tartufo

Risotto ai fiori di zucchina e tartufo.

Ricetta specialità del Buon Ricordo, creata dallo chef Luigi Gandola del Ristorante Salice Blu a Bellagio (Co).

Ingredienti per 1 persona

70 g di riso Carnaroli

30 g di burro

50 g di fiori di zucchina

30 g di tartufo Scorzone

1 scalogno piccolo

250 ml di acqua

20 g di Parmigiano grattugiato

5 ml di panna fresca

20 ml di vino bianco secco

15 ml di olio extra vergine d’oliva

sale e pepe q.b.

Preparazione

Pelare lo scalogno e tritarlo finemente. Lavare delicatamente i fiori di zucchina, mondarli e tagliarli a julienne. Mettere una casseruola sul fuoco con circa 10 g di burro e un filo di olio. Quando il burro e` sciolto unire lo scalogno e rosolarlo dolcemente fino a farlo appassire completamente.

Aggiungere quindi i fiori di zucchina e rosolarli per 5 minuti in modo da eliminare tutta l’acqua che contengono. Bagnare con il vino e lasciare evaporare completamente la parte alcolica prima di aggiungere la panna. Far ridurre un minuto e unire il riso.

Spegnere il fornello, far riposare per 5 minuti e quindi riprendere la cottura a fuoco dolce aggiungendo acqua bollente, un mestolo alla volta. Usare l’acqua, non il brodo per non coprire i sapori. Cuocere il riso per 15 minuti, alla fine regolare di sale e di pepe, togliere dal fuoco e unire il burro rimasto, un filo di olio e il Parmigiano grattugiato.

Lasciare riposare 3 minuti, quindi porre il risotto sul piatto e servirlo con lamelle di tartufo molto fini.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.