Rosaspina, un inno al lavoro dietro al bancone in un cocktail

Rosaspina

Rosaspina è il drink che si è classificato al primo posto al The Bar Challenge 2023. Nel nostro lavoro, raccogliamo tante "rose" ma accettiamo anche tante "spine". L'unione di questi ingredienti è un inno al lavoro al bancone: faticoso, soddisfacente, divertente, insidioso, ed è il più bello che ci sia. L'ho creato al Bancone Bar dell'Istituto Alberghiero Gae Aulenti di Cavaglià (Bi) dove lavoro ogni giorno. La mia speranza è che possa diventare un bar didattico, dove si accorciano le distanze tra clientela vera e allievo.

Ingredienti:

Sciroppo alla rosa Fabbri

Vermouth Rosé Martini

Succo alla Mora Bio Cascina La Teresina (To)

Succo di Aloe

Gin the Barmaster

Garnish: Spine in Isomalto con Amarena Fabbri

Ingredienti derivanti da fiori e da piante "con spine" come rovo e cactacea. Completa il cerchio del gusto il sentore fruttato e speziato dato dal Dry Gin e Vermouth e il sapore netto dell'amarena di guarnizione a chiudere. Amarena Fabbri e spine in isomalto per guarnire.

