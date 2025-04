Gli gnocchi dolci, ricetta tipica di Gorizia

Tipici della tradizione gastronomica del Collio goriziano, questi gnocchi dolci racchiudono nel loro cuore tutta la dolcezza dei frutti di stagione. Un piatto storico, nato dalla vocazione frutticola di queste terre, capace di essere protagonista sia come primo piatto che come dessert. Oggi vi proponiamo la ricetta di Celestina ed Elena Pintar della Trattoria Alla Luna, dove rappresentano la Specialità del Buon Ricordo.

Preparazione 1 Cuocere le patate in abbondante acqua salata. Una volta pronte, pelarle, lasciarle raffreddare e schiacciarle finemente. 2 Disporre le patate a fontana su un piano di lavoro. Aggiungere l'uovo intero, un pizzico di sale e incorporare la farina necessaria per ottenere un impasto morbido ma consistente. 3 Stendere l’impasto fino a uno spessore di circa 1 cm. Con un bicchiere largo ricavare dei dischi. 4 In una ciotola mescolare la marmellata con lo zucchero e la cannella. 5 Al centro di ogni disco adagiare un cucchiaino del composto di marmellata e un pezzo di frutta scelta. 6 Richiudere il disco con cura, formando delle sfere grandi quanto una pallina da tennis. 7 Cuocere gli gnocchi in abbondante acqua salata: saranno pronti quando saliranno a galla (circa 15 minuti). 8 Scolare delicatamente e condire con burro fuso, pan grattato tostato, zucchero e un pizzico di cannella.

Per accompagnare al meglio la dolcezza avvolgente degli gnocchi, consigliamo un calice di Malvasia 2021 “Collezione di Famiglia” - Ronco dei Tassi. Questo vino bianco, proveniente proprio dal Collio goriziano, si distingue per i suoi profumi intensi e fruttati, con note di albicocca e fiori bianchi che richiamano alla perfezione la delicatezza della frutta fresca usata nel ripieno. Al palato è morbido, elegante, con una freschezza equilibrata che pulisce il gusto senza sovrastare la dolcezza del piatto. Una scelta ideale per valorizzare la semplicità genuina di una ricetta antica e per rendere l’esperienza ancora più autentica.