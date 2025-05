Ancora un Bacio, il cocktail ispirato alla Dolce Vita di Mattia Pastori

Un drink che nasce da una collaborazione tra il bar manager Giuseppe Esposito e Mattia Pastori. La ricetta richiama il cinema italiano attraverso un equilibrio studiato tra gin, vermouth e bitter aromatizzato. In occasione del decennale del Franco’s, cocktail bar milanese noto per il suo stile essenziale e internazionale, è stato presentato Ancora un Bacio, un cocktail che unisce elementi della tradizione italiana e riferimenti al mondo del cinema.

Preparazione 1 Versare tutti gli ingredienti in un mixing glass colmo di ghiaccio 2 Mescolare con cura 3 Raggiunta la giusta temperatura, versare il cocktail in un rock glass con un cubo di ghiaccio 4 Completare con scorza di agrume al cioccolato

L’ispirazione nasce dalla celebre scena del film "La dolce vita" di Federico Fellini. Il bicchiere scelto per il servizio presenta due volti che si avvicinano, un riferimento simbolico a quel bacio iconico diventato parte dell’immaginario collettivo. La ricetta è stata ideata dal bar manager Giuseppe Esposito, in collaborazione con Mattia Pastori, bartender e consulente nel mondo dell’hospitality. Il drink si inserisce in una linea di proposte che valorizzano ingredienti selezionati e un approccio bilanciato.