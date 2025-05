Ceviche di cinghiale di Alessio Pierini: la selvaggina incontra il Sudamerica

Marina la lonza di cinghiale con il leche de tigre per almeno 3 ore in un contenitore a tenuta ermetica

In una ciotola, emulsiona il succo di bergamotto con lo sciroppo di sambuco, sale, pepe e xantana fino a ottenere una consistenza uniforme.

Cipolla Leggermente in Aceto

Sfrega la cipolla con il sale e lasciala ammorbidire su una teglia. Aggiungi il succo di limone e lascia marinare a temperatura ambiente per 30 minuti

1

In un contenitore, frulla le foglie di sedano e prezzemolo con i semi di cetriolo e acqua frizzante, aggiungendo un po' di ginger beer. Aggiungi il succo di zenzero fresco e abbatti la temperatura fino a congelare il composto. Pacossalo al momento per ottenere una grana fine. In alternativa, congela e mescola ogni 15-20 minuti