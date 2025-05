Canchanchara Shakerata, il cocktail sostenibile firmato Mattia Pastori

Il bartender Mattia Pastori, in collaborazione con Mielizia, presenta una rivisitazione attuale e sostenibile di uno dei più antichi cocktail cubani: la Canchanchara Shakerata. Il drink nasce per omaggiare la Giornata Mondiale delle Api e valorizzare la biodiversità attraverso un uso consapevole degli ingredienti. Protagonista è il miele millefiori bio, che dona profondità aromatica al cocktail, bilanciato da note botaniche fresche e una vena agrumata. Un equilibrio armonico tra dolcezza naturale, acidità del lime e freschezza aromatica, pensato per esaltare la natura anche nel bicchiere.

Preparazione 1 Shakerare energicamente tutti gli ingredienti 2 Completare con una scorza di lime

La Canchanchara Shakerata si presta bene come aperitivo primaverile o estivo, ideale anche per valorizzare la mixology sostenibile in eventi e serate a tema. L'acqua di miele dona corpo e rotondità, senza coprire la delicatezza delle botaniche.