Kala Namak Sour, il cocktail gourmet di Mattia Pastori tra note umami e mirtillo blu

Un cocktail innovativo e sorprendente, presentato da Mattia Pastori in occasione di Tuttofood 2025, ospite dello stand CIS - Compagnia Italiana Sali. Il Kala Namak Sour nasce dall'incontro tra whisky sardo, mirtillo, limone e sale di Kala Namak, per un savory drink che rompe le convenzioni, sostituendo l’albume con una soluzione salina al pregiato sale viola himalayano. Il risultato? Una bevuta elegante, fresca, profumata, dal sapore umami e coinvolgente.

Preparazione 1 Versare tutti gli ingredienti in un mixing glass 2 Mescolare delicatamente e filtrare in una coppa da cocktail 3 Guarnire con un gettone d'arancia

«Il Kala Namak, con le sue note sulfuree e minerali, arricchisce il cocktail con un contrasto sapido che valorizza il dolce del mirtillo e l'acidità del limone - spiega Mattia Pastori. È un modo per esplorare la complessità dei sapori in una chiave nuova, vegetale e senza proteine animali, adatta anche a chi cerca una mixology più sostenibile». Il Kala Namak Sour è perfetto come aperitivo gourmet o come cocktail da meditazione. La presenza del whisky sardo lo rende unico nel panorama dei sour, mentre la soluzione salina al posto dell’uovo lo rende adatto a chi segue una dieta vegana. Ideale con tapas vegetali, carpacci di verdure marinate o crostini al caprino. Ottimo anche con formaggi erborinati, per un gioco di contrasti e armonie.