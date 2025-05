Mulino Highball: il long drink estivo che racconta il territorio italiano

Il Mulino Highball è un cocktail estivo che rappresenta perfettamente l'essenza del territorio in cui nasce la Scuola di Nonsolococktails, situata nel Mulino della Frega. Questo drink, che sposa l'arte della mixology con la tradizione locale, è una rivisitazione sofisticata di un classico highball, ma con ingredienti che raccontano una storia di radici e innovazione. La sua base è il sake, un ingrediente dalle antiche tradizioni giapponesi, noto per la sua cremosità e delicatezza. A questo si aggiunge la soda di riso allo zafferano, che infonde al cocktail un tocco di freschezza unica e un delicato sapore speziato, accompagnato dal vivace Savoia Orancio, un vino aperitivo fortificato dal gusto ricco e aromatico che aggiunge profondità alla bevanda. Un leggero succo di limone completa il mix, dando una nota agrumata che bilancia e vivacizza il tutto.

Preparazione 1 Servire in un highball glass colmo di ghiaccio

Questo drink non è solo un piacere per il palato, ma è anche un tributo a un ambiente che, pur radicato nella tradizione, guarda al futuro. Il Mulino Highball è infatti perfetto per gli aperitivi estivi all'aria aperta, magari in mezzo al verde, dove la freschezza e la leggerezza del cocktail si sposano perfettamente con l'atmosfera rilassata e il paesaggio circostante. Un brindisi che unisce storia, cultura e innovazione, rendendo ogni sorso un'esperienza sensoriale unica.