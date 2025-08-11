EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Pasta con piselli, menta e feta: la ricetta sana per l’estate

Fresca, nutriente e pronta in 30 minuti: la pasta KAMUT® con crema di piselli, menta e feta è il piatto ideale per l’estate. Ricca di proteine green, sapori mediterranei e leggerezza, perfetta per una pausa pranzo all’aperto

Categoria: Primo
Difficoltà: media
Costo: media
Tempo di preparazione: 30 minuti
Calorie: 500 kcal

11 agosto 2025 | 10:30
Pasta con piselli, menta e feta: la ricetta sana per l’estate

Fresca, nutriente e pronta in 30 minuti: la pasta KAMUT® con crema di piselli, menta e feta è il piatto ideale per l’estate. Ricca di proteine green, sapori mediterranei e leggerezza, perfetta per una pausa pranzo all’aperto

11 agosto 2025 | 10:30
 
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
  • Pasta corta a marchio KAMUT
    320 g
  • Piselli freschi o surgelati
    200 g
  • Foglie di menta fresca, più alcune per decorare
    5 n
  • Feta
    100 g
  • Cipolla
    1 n
  • Olio extravergine d’oliva
    qb
  • Sale e pepe
    qb
Una ricetta estiva, fresca e nutriente, perfetta per pranzi leggeri e gustosi: la pasta di grano KAMUT® con crema di piselli, menta e feta è un mix equilibrato di sapori, proteine vegetali e consistenze ideali per la stagione calda.

Preparazione
1
Tritare finemente la cipolla e facendola rosolare dolcemente in padella con circa 3 cucchiai
di olio extravergine d’oliva, fino a quando risulta morbida e trasparente.
2
Aggiungere quindi i piselli e lasciarli insaporire per qualche minuto, mescolando di tanto in tanto.
3
Coprire con acqua e proseguire la cottura a fuoco medio, fino a quando i piselli diventano teneri.
4
Aggiustare di sale e pepe, aggiungere le foglie di menta e frullare il tutto con un mixer a immersione fino a ottenere una crema liscia e omogenea.
5
Per un tocco decorativo e di consistenza, tenere da parte qualche pisello intero prima di frullare.
6
Nel frattempo, cuocere la pasta in abbondante acqua salata, scolarla al dente e trasferirla in una ciotola capiente.
7
Condirla con la crema di piselli e menta, mescolando bene per distribuirla in modo uniforme.
8
Sbriciolare la feta con le mani o con una forchetta e distribuirla sopra la pasta. Completare con i piselli interi tenuti da parte e qualche foglia di menta fresca per decorare.
9
Servire il piatto tiepido o a temperatura ambiente, perfetto per una pausa pranzo estiva all’aperto o una cena leggera ma gustosa.

Ricca di gusto, semplice da preparare e perfetta per ogni occasione estiva, questa pasta unisce benessere e sapori mediterranei, grazie al grano KAMUT® e agli ingredienti freschi. Ideale per un pasto completo e leggero.

RICETTA KAMUT PASTA PRIMO PIATTO
 
