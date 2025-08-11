Pasta con piselli, menta e feta: la ricetta sana per l’estate

Una ricetta estiva, fresca e nutriente, perfetta per pranzi leggeri e gustosi: la pasta di grano KAMUT® con crema di piselli, menta e feta è un mix equilibrato di sapori, proteine vegetali e consistenze ideali per la stagione calda.

Preparazione 1 Tritare finemente la cipolla e facendola rosolare dolcemente in padella con circa 3 cucchiai

di olio extravergine d’oliva, fino a quando risulta morbida e trasparente. 2 Aggiungere quindi i piselli e lasciarli insaporire per qualche minuto, mescolando di tanto in tanto. 3 Coprire con acqua e proseguire la cottura a fuoco medio, fino a quando i piselli diventano teneri. 4 Aggiustare di sale e pepe, aggiungere le foglie di menta e frullare il tutto con un mixer a immersione fino a ottenere una crema liscia e omogenea. 5 Per un tocco decorativo e di consistenza, tenere da parte qualche pisello intero prima di frullare. 6 Nel frattempo, cuocere la pasta in abbondante acqua salata, scolarla al dente e trasferirla in una ciotola capiente. 7 Condirla con la crema di piselli e menta, mescolando bene per distribuirla in modo uniforme. 8 Sbriciolare la feta con le mani o con una forchetta e distribuirla sopra la pasta. Completare con i piselli interi tenuti da parte e qualche foglia di menta fresca per decorare. 9 Servire il piatto tiepido o a temperatura ambiente, perfetto per una pausa pranzo estiva all’aperto o una cena leggera ma gustosa.

Ricca di gusto, semplice da preparare e perfetta per ogni occasione estiva, questa pasta unisce benessere e sapori mediterranei, grazie al grano KAMUT® e agli ingredienti freschi. Ideale per un pasto completo e leggero.