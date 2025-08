Filetto marinato nel fieno e rifinito al burro: aromi intensi, cottura delicata

Un piatto che unisce tecnica e suggestione, dove il profumo del fieno maggengo incontra la delicatezza del filetto di vitello. La cottura precisa, gli aromi balsamici della liquirizia, le note orientali della teriyaki e la morbidezza delle patate affumicate creano un equilibrio raffinato tra terra, fuoco e memoria.

Preparazione Filetto di vitello marinato al fieno 1 Parare il filetto tenendo da parte il cordoncino e il grasso di superfice, da utilizzare per il jus 2 Condire la carne con l'olio evo, il sale e il pepe 3 Adagiare il fieno all'interno di una teglia, disporre sopra di esso il filetto e coprire con altro fieno 4 Lasciar marinare per 24 ore in camera refrigerante a 6-8°C, successivamente avvolgere la carne all'interno della pellicola alimentare 5 Cuocere il filetto in forno a vapore a 58°C, con sonda al cuore a 56°C 6 Abbattere a 3°C, quindi rosolarlo in una padella antiaderente con olio evo, sale, pepe, burro ed erbe aromatiche 7 Lasciar riposare per 5 minuti in mantenitore, attendendo il riassorbimento dei liquidi. Quindi porzionare Panko aromatizzato 1 Miscelare tutti gli ingredienti quindi tostare il panko aromatizzato in padella 2 Raffreddare e mantenere in caldo fino al momento del servizio Jus ristrettissimo alla liquirizia 1 Tostare le ossa e le parature di vitello in forno a 190°C 2 A parte, rosolare in un tegame la mirepoix realizzata con cipolle, carote e sedano, insieme ad alloro, aglio, olio evo, sale ed erbe aromatiche 3 Aggiungere le ossa e le parature di vitello, cuocere a fiamma sostenuta, quindi unire il concentrato di pomodoro 4 Sfumare con il vino rosso e coprire con il ghiaccio. Diminuire l'intensità di calore e aggiungere l'acqua 5 Continuare la cottura a fiamma molto bassa, schiumando all'occorrenza 6 Una volta ridotto, abbattere a temperatura positiva. Eliminare il grasso affiorato in superfice e proseguire la cottura, sempre a fiamma bassa. Quando il liquido risulterà denso e corposo, filtrare all'etamina 7 Aggiungere la liquirizia in polvere e portare alla consistenza desiderata Gel di salsa teriyaki 1 Miscelare gli ingredienti, portare a bollore a fiamma bassissima e lasciar evaporare la parte alcolica 2 Portare alla consistenza desiderata aggiungendo l'AddensaMi 3 Versare in uno squeezer Patate al burro affumicato 1 Mondare le patate e copparle con uno stampo di forma circolare 2 Condirle con il sale, parte del burro e il rosmarino, quindi disporle all'interno di un sacchetto sottovuoto 3 Cuocere a vapore alla temperatura di 80°C per 20 minuti 4 Al momento del servizio, rosolare in padella la superficie esterna delle patate con il resto del burro affumicato e aggiustare di sale Carote gialle agli agrumi 1 Mondare le carote baby e adagiarle all'interno di un tegame a bordi alti insieme al centrifugato di agrumi, precedentemente miscelato con il miele 2 Cuocere a fiamma molto bassa e aggiungere il sale e l'olio evo 3 Tenere in caldo fino al momento del servizio Pak choi al vapore coi semi di lino dorati 1 Mondare il pak choi, eliminare le foglie esterne e cuocere al vapore a 90°C per 5 minuti 2 Raffreddare, condire con olio evo e sale. Sulla superfice esterna del pak choi adagiare i semi di lino dorati precedentemente tostati Cuore di carciofo 1 Mondare i carciofi privandoli delle foglie esterne e della barba centrale 2 Cuocere i cuori di carciofo in forno a vapore a 90°C per 20 minuti 3 Condirli con il sale affumicato e l'olio evo Tuile al formaggio 1 In un mixer lavorare la farina precedentemente setacciata insieme al formaggio grattugiato, aggiungere gradualmente l'albume e infine il burro, precedentemente sciolto e chiarificato 2 Conservare a temperatura positiva per almeno 15 minuti 3 Disporre l'impasto all'interno delle impronte e cuocere in forno microonde a 800w per 15 secondi 4 Sformare, raffreddare e conservare in un luogo privo di umidità Assemblaggio finale 1 Rosolare in padella il filetto di vitello, laccare con il jus ristrettissimo e adagiare sulla sua superficie il panko aromatizzato 2 All'interno del piatto disporre il vitello, quindi le patate al burro affumicato con sopra le carote baby, il carciofo con la sua tuile 3 Proseguire con il pak choi e il gel di salsa teriyaki versato in modo semicircolare 4 Ultimare con il jus ristrettissimo alla liquirizia

Il filetto di vitello viene marinato per 24 ore tra strati di fieno maggengo, che gli conferisce un profumo erbaceo e avvolgente. Dopo la marinatura, la carne viene cotta a bassa temperatura (58°C con sonda a 56°C) per mantenere tenerezza e precisione. Una veloce rosolatura in padella con burro ed erbe aromatiche aggiunge una crosta dorata e profumata. Il piatto è accompagnato da un jus ottenuto da ossa e parature di vitello, cotto lentamente con mirepoix e vino rosso, poi ridotto e aromatizzato con liquirizia in polvere, che dona una nota balsamica elegante. Il gel di salsa teriyaki, a base di soia, saké e zucchero, offre un contrasto dolce-sapido e una consistenza vellutata. A completare il piatto, patate a pasta gialla mantecate con burro e sale affumicato, che aggiungono rotondità e coerenza aromatica.