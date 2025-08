Un primo che sorprende? Gli Spaghettoni con pistacchio, speck e stracciatella

Un primo piatto che unisce cremosità, sapidità e profumi avvolgenti, perfetto per chi cerca comfort food con un tocco creativo. Gli Spaghettoni con crema di pistacchio, speck croccante e stracciatella sono una delle proposte di punta del bistrot Belloverde, un angolo di quiete immerso nel verde del quartiere Vigne Nuove, a Roma. Qui, tra piante rigogliose e un'atmosfera rilassata, la cucina si fa accogliente e moderna, capace di valorizzare ingredienti semplici con abbinamenti originali e ben studiati.

Preparazione 1 Lasciar cuocere gli spaghetti in abbondante acqua salata. 2 Con l'aiuto di un minipimer, frullare la salsa al pistacchio con la stracciatella. 3 Soffriggere lo speck a cubetti in una padella con un filo d'olio. 4 Mantecare la pasta all'interno della padella e, a fuoco spento, aggiungere la salsa di pistacchio e stracciatella. 5 Guarnire con della granella di pistacchi sbriciolati.

Da gustare all'ombra degli alberi o in uno degli spazi interni curati e familiari, questi Spaghettoni raccontano lo spirito di Belloverde: una cucina fatta di gusto, passione e voglia di far sentire ogni ospite come a casa, ma con una marcia in più.