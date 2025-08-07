Ricetta tradizionale delle orecchiette con sugo e formaggio cacioricotta

Le orecchiette con sugo e cacioricotta sono un piatto semplice e gustoso della tradizione pugliese. Facili da preparare, esaltano il sapore autentico del pomodoro fresco e il gusto deciso del formaggio cacioricotta.

Preparazione 1 In una pentola versate l’olio e la cipolla, dopo averla fatta soffriggere, versate la passata di pomodoro, una fogliolina di basilico e un goccio d’acqua calda se la salsa diventa troppo densa. 2 In un’altra pentola versate l’acqua e dopo aver raggiunto il bollore, aggiungete del sale e le orecchiette. 3 Una volta cotte, scolate ed amalgamatele con il sugo precedentemente preparato. 4 Servite le orecchiette con un’abbondante spolverata di cacioricotta!

Un piatto veloce e saporito, perfetto per chi ama i sapori genuini e tradizionali. Le orecchiette con sugo e cacioricotta sono l’ideale per un pranzo o una cena leggera ma ricca di carattere.