Ricetta tradizionale delle orecchiette con sugo e formaggio cacioricotta

07 agosto 2025 | 10:30
di Nicoletta D’Onghia
Ingredienti
Dosi per:
  • Orecchiette
    80 g
  • Passata di pomodoro
    70 ml
  • Spicchio di cipolla
    1 n
  • Cucchiai di olio evo
    2 n
  • Fogliolina di basilico
    1 n
  • una spolverata di cacioricotta
    qb
Parmigiano
Le orecchiette con sugo e cacioricotta sono un piatto semplice e gustoso della tradizione pugliese. Facili da preparare, esaltano il sapore autentico del pomodoro fresco e il gusto deciso del formaggio cacioricotta.

Preparazione
1
In una pentola versate l’olio e la cipolla, dopo averla fatta soffriggere, versate la passata di pomodoro, una fogliolina di basilico e un goccio d’acqua calda se la salsa diventa troppo densa.
2
In un’altra pentola versate l’acqua e dopo aver raggiunto il bollore, aggiungete del sale e le orecchiette.
3
Una volta cotte, scolate ed amalgamatele con il sugo precedentemente preparato.
4
Servite le orecchiette con un’abbondante spolverata di cacioricotta!

Un piatto veloce e saporito, perfetto per chi ama i sapori genuini e tradizionali. Le orecchiette con sugo e cacioricotta sono l’ideale per un pranzo o una cena leggera ma ricca di carattere.

© Riproduzione riservata

 
