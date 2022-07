Frutta e verdura in un unico piatto, che conclude un menu degustazione che esalta il mondo naturale: Vegetali, tuberi & radici. Il Minestrone di frutta e verdura dello chef Raffaele Lenzi del ristorante Al Lago de Il Sereno, hotel 5 Stelle lusso sul Lago di Como, è un connubio di sapori freschi, che variano con la stagionalità. «In comune con il minestrone tradizionale, nel mio piatto si possono ritrovare il sedano, la carota e i piselli, ai quali ho deciso di aggiungere cetriolo, lamponi, cocco, patate viola e una gelatina di zenzero e miele». Il piatto, in questa sua espressione, ha anche una controparte autunnale, in cui i piselli vengono sostituiti dalle arance, il lemongrass dalla mandorla e il cocco dal cioccolato.

Minestrone di frutta e verdura

350 g latte180 g panna33 g glucosio63 g zucchero5 pz lemongrassScorza di mezzo limone

Tagliare finemente il lemongrass. Tostare. Cuocerlo in sacchetto sottovuoto, con tutti gli altri ingredienti, a 85°C per 2 ore. Lasciare in infusione una notte. Frullare. Filtrare.



ROCCIA DI LEMONGRASS



350 g latte al lemograss

63 g cioccolato bianco

7 gocce di essenza di lemongrass

20 gocce di limone

180 g panna

5 g gelatina

3 g lecitina

1 g albumina

Scaldare il latte con l’essenza di lemongrass e limon. Aggiungere il cioccolato bianco fuso. Fuori dal fuoco, unire panna, gelatina, lecitina e albumina. Mixare. Mettere nel sifone da 500 ml con 2 cariche. Agitare il sifone ogni 15 minuti per 1 ora e mezza. Sifonare in una placchetta fredda e abbattere.



SPUGNA DI SHISO VERDE



50 g shiso verde

50 g zucchero di canna bianco

50 g farina di grano tenero tipo 1 debole (160 W)

6 uova intere

Colorante verde q.b.

Far macerare lo shiso con lo zucchero per 5 ore. Aggiungere il resto degli ingredienti. Frullare con un robot da cucina. Mettere il composto in un sifone da 500 ml con una carica. Far riposare in frigo. Sifonare in un contenitore da 1/6. Cuocere per 1 minuto e mezzo in microonde. Prima di estrarle dal contenitore, riporle a testa in giù sul banco da lavoro e lasciarle riposare 2 minuti per evitare l’appiattimento.



SASSI DI MALTODESTRINA



200 g cioccolato bianco fuso

12 g maltodestrina

Polvere di lampone q.b.

Unire maltodestrina e cioccolato formando delle palline. Tostarle in padella per 3-4 minuti Passarle nella polvere di lampone.



LAMPONI FINTI



100 g purea di lampone

7 g zucchero di canna bianco

7,5 g colla di pesce

Frullare i lamponi con un frullatore ad immersione. Filtrare con chinoise fine per ottenere una purea. Unire lo zucchero e portare a 60°C in un pentolino. Unire la colla di pesce precedentemente ammollata in acqua fredda. Colare il composto ancora caldo negli stampi a forma di lampone e far gelificare per almeno un paio d’ore in frigo.



CETRIOLO MARINATO



100 g aceto di riso

50 g zucchero di canna bianco

400 g brunoise di cetriolo

Mettere gli ingredienti in osmosi con la macchina del sottovuoto a campana, richiudendo la verdura immersa nella marinatura in un sacchetto. Aprire il sacchetto e scolare la brunoise dal liquido.



GELATINA DI ZENZERO E MIELE



125 g acqua

13 g zenzero fresco

25 g miele millefiori

4 gocce di limone

1,5 g agar agar

Unire tutti gli ingredienti e far bollire. Frullare e filtrare in una placchetta ¼ Gastronorm. Far gelificare. Tagliare a quadratini di 0,5 cm per lato.



CREMA AL COCCO



100 g latte di cocco

1 g agar agar

Unire i due ingredienti a freddo e portare a bollore. Far gelificare per una notte. Frullare con un minipimer.



CONSOMMÉ DI PISELLI



300 g piselli

600 g acqua frizzante

2 g acido ascorbico

2 g sale

20 g miele

Frullare gli ingredienti con un robot da cucina. Filtrare a chinoise fine. Mettere sottovuoto una notte con 11 g di the alla menta. Filtrare.





TEMPURA DI FIORI DI ZUCCA E SHISO VERDE



200 g farina di riso

100 g farina tipo 1 debole

100 g maizena

40 g lievito baking powder

100 g acqua frizzante

4 fiori di zucca

4 foglie di shiso verde

Olio di semi di girasole q.b.

Preparare il mix tempura mescolando farina di riso, farina tipo 1, maizena e lievito baking powder. Fare una pastella da tempura con 25 g di mix tempura e 25 g di acqua frizzante. Passare le foglie di shiso e i petali di fiore di zucca puliti nella tempura e friggere l’olio di semi di girasole a 140°C. Mettere ad asciugare su una teglia con carta assorbente.



CHIPS DI PATATA VIOLA



8-12 patate viola

Sale q.b.

Olio di semi di girasole q.b.

Pelare le patate viola e cuocerle in acqua e sale. Scolare le patate. Frullare aiutandosi con poca acqua di cottura per ottenere una crema. Stendere molto sottile su Silpat e lasciare essiccare. Friggere molto velocemente.



FINITURA



8 fette sottili di asparago verde

4 zucchine baby a rondelle

8 ciuffetti di insalata spumiglia

8 fette sottili di carota viola

8 fette sottili di carota

2 ciliegie tagliata a metà

4 fettine sottile di mango

16 bastoncini di mela verde

4 taccole à la julienne

4 edamame

4 fragoline di bosco

4 fette di fragola essiccata

8 foglie di limoncina

8 foglie di stevia

8 foglie di menta

8 foglie di melissa

8 foglie di basilico rosso

8 foglie di oxalis trifoglio

8 foglie di finocchietto selvatico

8 foglie di cerfoglio

16 zeste di limone candito

Alla base del piatto, fare un cerchio di crema di cocco. Proseguire con 2 pezzi di spugna di shiso verde e con tutti gli altri ingredienti disposti a cerchio sulla crema, in modo da dare più movimento e volume possibile al piatto. Al centro, disporre la roccia di lemongrass, sulla quale verranno posti 4/5 cubetti di brunoise di cetriolo e le zeste di limone candite. Versare il consommé di piselli.

