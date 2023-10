Agnolotti con ripieno di funghi in consommé e tartufo nero

Agnolotti con ripieno di funghi in consommé e tartufo nero.

Un piatto di Umberto Bomabana, socio Euro-Toques e chef tre stelle Michelin del Ristorante 8½ Otto e mezzo Bombana di Hong Kong.

Ingredienti

Per il ripieno:

700 g funghi shitake

1 cipolla media tagliata a julienne

1 patata bollita

5 cucchiai di Parmigiano Reggiano Dop

50 g tartufo nero

Sale & pepe q.b.



Caramellare la cipolla e i funghi shitake e metterli da parte, unire al resto degli ingredienti in un robot coupe e passare fino ad avere una consistenza solida.

Riempire la pasta fresca e formare gli agnolotti.

Per il brodo:

1 kg funghi shitake essiccati, precedentemente ammollati in acqua fredda per 6h circa

2 kg ali di pollo

1 pollo arrosto

1 stinco di vitello

1 kg girello di vitello

1.5 kg funghi shitake scottati

2 carote

3 gambi di sedano

2 cipolle bianche

1 porro

1 ramo di rosmarino

1 rametto di timo

20 pz chiodi di garofano

20 pz bacche di ginepro

20 pz pepe nero

20 pz semi di coriandolo



Sbollentare le ali di pollo, lo stinco e il girello di vitello, unirli al resto degli ingredienti, ricoprire di acqua e far cuocere lentamente per 12h circa.

Filtrare il liquido e procedere con la chiarificazione per eliminare le impurità così da avere un brodo chiaro ed intenso.

Per chiarificare il brodo:

½ l bianco d’uovo

1 petto di pollo



Guarnizioni:

Crema di tartufo nero a centro piatto

Tartufo nero grattugiato con microplane

Erbe di stagione.



Per la crema di tartufo nero:

1 kg scarti di tartufo nero

½ cipolla bianca

1 gambo di sedano

1 carota

200 g scarti di patata negra

200 g porto

1l brodo di tartufo nero



Scottare i vegetali con gli scarti di pata negra, aggiungere il tartufo nero e sfumare con il porto.

Aggiungere il brodo di tartufo nero e cucinare a fiamma bassa per 3h circa.

Frullare il tutto fino ad avere una consistenza cremosa.

