Amatriciana, il classico reinterpretato da Andrea Lattanzi di Taverna Flavia

L’Amatriciana dello chef Andrea Lattanzi della Taverna Flavia di Roma è un classico della tradizione romana: rigatoni conditi con una salsa lenta a base di guanciale dorato, pomodori pelati, pepe e pecorino romano, con il guanciale croccante come tocco finale. Il piatto valorizza la cottura lenta della salsa e l’equilibrio tra il sapore deciso del guanciale e la cremosità del pecorino.

Preparazione 1 Pulire il guanciale dalla cotenna, tagliare 200 gr in fette molto sottili, un velo, in modo che il guanciale ceda in cottura. 2 Stagliare le fette ricavate in 3 e farle andare in pentola a fiamma bassa. 3 Mentre il guanciale va in pentola, schiacciare i pelati a mano. 4 Una volta che il guanciale avrà preso una bella doratura,aggiungere i pelati, subito dopo aggiustare di sale e di pepe (pepe che va dosato in base alla speziatura del guanciale). 5 Far cuocere a fiamma bassa per almeno 4 ore. 6 Una volta cotto, cuocere i rigatoni per 7 minuti (tempo che può variare dalla qualità della pasta). 7 Nel frattempo fare il resto del guanciale a fette, in questo caso più spesse di quelle usate per la salsa e tagliarlo a listarelle, per la larghezza, in modo che ogni taglio abbia la sua parte di grasso e di carne. 8 Rendere il guanciale croccante in una padella e quando sarà ben dorato toglierlo e porlo su una carta assorbente. 9 Aggiungere la salsa nella base con il grasso del guanciale e scolare la pasta dentro, far terminare la cottura al dente. 10 Impiattare terminando con il guanciale fatto croccante e una generosa grattata di pecorino romano, questo da mettere solo all' ultimo per fare sentire bene il sapore e la cottura della salsa amatriciana.



Questa ricetta tradizionale romana propone un’Amatriciana autentica, preparata con guanciale di qualità, pomodori pelati schiacciati a mano e rigatoni al dente. La cottura lenta della salsa esalta i sapori, mentre il guanciale croccante e la generosa grattata di pecorino romano completano il piatto, offrendo un’esperienza gustativa bilanciata e fedele alla tradizione.