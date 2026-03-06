Menu Apri login
Amatriciana, il classico reinterpretato da Andrea Lattanzi di Taverna Flavia

L’Amatriciana di Andrea Lattanzi rappresenta la tradizione romana, un piatto di sapori netti e autentici che riflette la cultura gastronomica della regione senza fronzoli

Tipologia Cucina: Romana
Categoria: Primo
Difficoltà: Media
Costo: Media
Tempo di preparazione: 270 minuti
Calorie: 700 kcal

06 marzo 2026 | 10:30
Amatriciana, il classico reinterpretato da Andrea Lattanzi di Taverna Flavia

Amatriciana, il classico reinterpretato da Andrea Lattanzi di Taverna Flavia

06 marzo 2026 | 10:30
 
di Andrea Lattanzi
Taverna Flavia di Roma
Ingredienti
Dosi per:
  • Rigatoni
    360 g
  • Pomodori pelati
    500 g
  • Guanciale
    250 g
  • Sale
    qb
  • Pepe
    qb
  • Pecorino
    qb
L’Amatriciana dello chef Andrea Lattanzi della Taverna Flavia di Roma è un classico della tradizione romana: rigatoni conditi con una salsa lenta a base di guanciale dorato, pomodori pelati, pepe e pecorino romano, con il guanciale croccante come tocco finale. Il piatto valorizza la cottura lenta della salsa e l’equilibrio tra il sapore deciso del guanciale e la cremosità del pecorino.

Preparazione
1
Pulire il guanciale dalla cotenna, tagliare 200 gr in fette molto sottili, un velo, in modo che il guanciale ceda in cottura.
2
Stagliare le fette ricavate in 3 e farle andare in pentola a fiamma bassa.
3
Mentre il guanciale va in pentola, schiacciare i pelati a mano.
4
Una volta che il guanciale avrà preso una bella doratura,aggiungere i pelati, subito dopo aggiustare di sale e di pepe (pepe che va dosato in base alla speziatura del guanciale).
5
Far cuocere a fiamma bassa per almeno 4 ore.
6
Una volta cotto, cuocere i rigatoni per 7 minuti (tempo che può variare dalla qualità della pasta).
7
Nel frattempo fare il resto del guanciale a fette, in questo caso più spesse di quelle usate per la salsa e tagliarlo a listarelle, per la larghezza, in modo che ogni taglio abbia la sua parte di grasso e di carne.
8
Rendere il guanciale croccante in una padella e quando sarà ben dorato toglierlo e porlo su una carta assorbente.
9
Aggiungere la salsa nella base con il grasso del guanciale e scolare la pasta dentro, far terminare la cottura al dente.
10
Impiattare terminando con il guanciale fatto croccante e una generosa grattata di pecorino romano, questo da mettere solo all' ultimo per fare sentire bene il sapore e la cottura della salsa amatriciana.


Questa ricetta tradizionale romana propone un’Amatriciana autentica, preparata con guanciale di qualità, pomodori pelati schiacciati a mano e rigatoni al dente. La cottura lenta della salsa esalta i sapori, mentre il guanciale croccante e la generosa grattata di pecorino romano completano il piatto, offrendo un’esperienza gustativa bilanciata e fedele alla tradizione.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Amatriciana Taverna Flavia guanciale pecorino romano rigatoni cucina romanaAndrea Lattanzi
 
