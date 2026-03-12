Amatriciana, un’icona della cucina romana rivisitata da Daniele Roppo

L’Amatriciana di Daniele Roppo del Il Marchese reinterpreta un classico della tradizione romana con un tocco personale. Il guanciale, tagliato a cubetti e rosolato fino a doratura, viene sfumato con aceto balsamico e vino bianco, conferendo alla salsa un aroma profondo e leggermente avvolgente. I pomodori pelati passati completano il sugo, che sobbolle lentamente fino a ridursi, mentre i rigatoni, scolati al dente, si uniscono al condimento, assorbendone i sapori. Un’eventuale spolverata di pecorino romano regala il tocco finale, equilibrando la ricchezza del guanciale con la sapidità del formaggio.
Preparazione
Tagliare il guanciale a cubetti di almeno 1 centimetro di spessore e rosolarlo bene su tutti i lati.
Sfumare con l’aceto balsamico e il vino, quindi far evaporare i liquidi e aggiungere il pomodoro.
Lasciar sobbollire il sugo per farlo ridurre.
Scolare la pasta al dente e saltarla insieme al sugo.
Spegnere il fuoco e aggiungere a piacere il pecorino.
Il risultato è un piatto che fonde tradizione e personalità dello chef, mantenendo l’identità autentica dell’Amatriciana.