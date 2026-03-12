Menu Apri login
Amatriciana, un’icona della cucina romana rivisitata da Daniele Roppo

L’Amatriciana di Daniele Roppo unisce rigatoni al dente, guanciale rosolato e sfumato con aceto balsamico e vino bianco, pomodori passati e pecorino, offrendo una rivisitazione personale della tradizione romana

Tipologia Cucina: Romana
Categoria: Primo
Difficoltà: Media
Costo: Media
Tempo di preparazione: 60 minuti
Calorie: 720 kcal

12 marzo 2026 | 10:30
12 marzo 2026 | 10:30
 
di Daniele Roppo
Il Marchese Roma
Ingredienti
Dosi per:
  • Rigatoni
    440 g
  • Pomodori pelati passati
    1000 ml
  • Aceto balsamico
    15 g
  • Vino bianco
    200 ml
  • Guanciale
    200 g
L’Amatriciana di Daniele Roppo del Il Marchese reinterpreta un classico della tradizione romana con un tocco personale. Il guanciale, tagliato a cubetti e rosolato fino a doratura, viene sfumato con aceto balsamico e vino bianco, conferendo alla salsa un aroma profondo e leggermente avvolgente. I pomodori pelati passati completano il sugo, che sobbolle lentamente fino a ridursi, mentre i rigatoni, scolati al dente, si uniscono al condimento, assorbendone i sapori. Un’eventuale spolverata di pecorino romano regala il tocco finale, equilibrando la ricchezza del guanciale con la sapidità del formaggio.

Preparazione
1
Tagliare il guanciale a cubetti di almeno 1 centimetro di spessore e rosolarlo bene su tutti i lati.
2
Sfumare con l’aceto balsamico e il vino, quindi far evaporare i liquidi e aggiungere il pomodoro.
3
Lasciar sobbollire il sugo per farlo ridurre.
4
Scolare la pasta al dente e saltarla insieme al sugo.
5
Spegnere il fuoco e aggiungere a piacere il pecorino.

Il risultato è un piatto che fonde tradizione e personalità dello chef, mantenendo l’identità autentica dell’Amatriciana.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
roma cucina romana amatriciana il marchese pastadaniele roppo
 
