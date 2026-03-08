Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
domenica 08 marzo 2026  | aggiornato alle 11:47 | 117858 articoli pubblicati

Unilever Food Solutions
ROS
ROS

Amatriteo, l’Amatriciana diventa pizza con le prugne laziali

Crunch Talenti presenta l’Amatriteo di Matteo Lo Iacono: una pizza che rilegge l’Amatriciana sostituendo il pomodoro con prugne laziali, in un equilibrio tra tradizione, ricerca e valorizzazione della biodiversità

Categoria: Pizza
Difficoltà: Alta
Costo: Media
Tempo di preparazione: 60 minuti
Calorie: 820 kcal

08 marzo 2026 | 10:30
Amatriteo l’Amatriciana diventa pizza con le prugne laziali
Amatriteo l’Amatriciana diventa pizza con le prugne laziali

Amatriteo, l’Amatriciana diventa pizza con le prugne laziali

Crunch Talenti presenta l’Amatriteo di Matteo Lo Iacono: una pizza che rilegge l’Amatriciana sostituendo il pomodoro con prugne laziali, in un equilibrio tra tradizione, ricerca e valorizzazione della biodiversità

Categoria: Pizza
Difficoltà: Alta
Costo: Media
Tempo di preparazione: 60 minuti
Calorie: 820 kcal
08 marzo 2026 | 10:30
 
di Matteo Lo Iacono
Chef e direttore presso gruppo crunch!
Ingredienti
Dosi per:
  • Pizza
  • Panetto di pizza
    180 g
  • Salsa di prugne
  • Prugne laziali
    200 g
  • Sale grosso
    qb
  • Acido ascorbico (o citrico)
    qb
  • Fonduta di Pecorino Bislacco
  • Pecorino Bislacco
    40 g
  • Latte di capra
    15 g
  • Prugne confit
  • Spicchi di prugna laziale
    9 n
  • Zucchero a velo
    qb
  • Timo
    qb
  • Salsa Worcester
    qb
  • Sale
    qb
  • Composizione
  • Guanciale
    50 g
  • Pecorino romano grattuggiato
    20 g
  • Pepe nero
    qb
Cinzano
Salomon
Per dell'Emilia Romagna
Sagna
Bonduelle

Crunch Talenti presenta l’Amatriteo, pizza signature del pizza chef Matteo Lo Iacono, che reinterpreta uno dei simboli della cucina laziale attraverso un lavoro di ricerca attento e rispettoso. Al centro della visione dello chef ci sono il benessere di chi si siede a tavola, la riduzione degli sprechi alimentari e la valorizzazione della biodiversità applicata all’arte bianca. Da qui nasce la scelta di sostituire il pomodoro con una particolare varietà di prugne laziali, frutto storicamente presente nella tradizione gastronomica di Amatrice, dove veniva abbinato al guanciale negli spiedini della cucina contadina.

Preparazione
Salsa di prugne
1
Fermentare le prugne, raccolte quando inizia a colorarsi la buccia (così da preservare la parte acidula), tramite fermentazione lattica.
2
Terminata la fermentazione, sbucciare le prugne e denocciolarle. Lasciare i due terzi delle prugne in osmosi con sale bilanciato (sale e zucchero) per 12 ore e cuocere a bassa temperatura il rimanente terzo.
3
Unire il tutto, frullare, setacciare e mettere da parte.
Fonduta di Pecorino Bislacco
1
In una ciotola dal fondo alto (possibilmente vetro o acciaio) mettere il pecorino e versare, a mano a mano, il latte di capra.
2
Mescolare con una frusta o utilizzare il frullatore ad immersione fino a che il composto non diventerà omogeneo.
3
Lasciar raffreddare a temperatura ambiente con pellicola a contatto.
Prugne confit
1
Infornare le prugne denocciolate e tagliate a spicchi a 72° per 6-7 ore con zucchero a velo, sale, timo e un po’ di salsa Worcester.
Pizza
1
Stendere il panetto da 180g, disporre la salsa di prugne, come fosse quella di pomodoro, quindi mettere le fette di guanciale tagliate sottilmente.
2
Cuocere in forno a 280° per circa 4-5 minuti, su pietra refrattaria a 290° per 3 minuti.
3
Completare in uscita con le prugne confit, la fonduta di pecorino Bislacco, il pecorino romano grattugiato e il pepe nero.

La prugna viene selezionata e lavorata per bilanciare dolcezza, acidità e componente umami, creando un dialogo armonico con guanciale di Amatrice, pepe e fonduta di pecorino. Il risultato è una pizza che propone una lettura contemporanea dell’Amatriciana, dove tradizione, tecnica e rispetto della materia prima trovano un nuovo equilibrio.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Amatriteo Crunch Talenti pizza contemporanea prugne laziali guanciale di Amatrice pecorino biodiversità reinterpretazione tradizioneMatteo Lo Iacono
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Cinzano
Salomon
Per dell'Emilia Romagna

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026