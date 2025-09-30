EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
“Anima Caprese, un caffè in piazzetta” è il lievitato sfogliato, firmato da Antonio Costagliola, giovane talento della pasticceria di Bacoli (Na), in occasione della prima sfida finale della seconda Pastry Bit Competition

30 settembre 2025 | 10:30
di Antonio Costagliola
Pasticceria Guantiera a Bacoli (Na)
Ingredienti
Dosi per:
  • Poolish
  • Acqua
    120 g
  • 120
  • Farina Panettone Molino Dallagiovanna
    g
  • Lievito di birra
    3 g
  • Pasta al cacao
  • Acqua
    40 g
  • Cacao
    20 g
  • Torta caprese
  • Burro
    500 g
  • Zucchero a velo
    450 g
  • Uova
    250 g
  • Tuorlo
    100 g
  • Mandorle grezze
    400 g
  • Mandorle in polvere
    200 g
  • Cacao
    50 g
  • Cioccolato fondente 70%
    400 g
  • Albume
    175 g
  • Zucchero semolato
    50 g
  • Bagna alla vaniglia
  • Acqua
    250 g
  • Zucchero semolato
    75 g
  • Alcolato vaniglia
    25 g
  • Impasto cornetto all'italiana al caffè
  • Farina “Brioche Soft” Molino Dallagiovanna
    1000 g
  • Poolish
    240 g
  • Estratto di malto diastasico
    10 g
  • Lievito compresso
    30 g
  • Latte
    240 g
  • Uova
    240 g
  • Zucchero semolato
    170 g
  • Miele
    20 g
  • Burro
    150 g
  • Sale
    20 g
  • Caffè solubile
    20 g
  • Vaniglia
    1 g
  • Burro piatto
    500 g
  • Sciroppo
  • Acqua
    100 g
  • Zucchero
    100 g
  • Sciroppo di glucosio
    100 g
Così Antonio Costagliola: «Vi presento "Anima Caprese (un caffè in piazzetta). Questo prodotto nasce dal desiderio di unire due mondi che fanno parte del mio percorso: la tradizione della viennoiserie e la mia terra, la Campania, in particolare l'isola di Capri, dove ho lavorato e vissuto per due anni. Ho scelto di chiamarlo "Anima Caprese (un caffè in piazzetta)" perché questo dolce ha letteralmente un'Anima nascosta: non si vede dall'esterno, ma chi lo assaggia scopre qualcosa di più profondo, proprio come succede con i ricordi e con i luoghi che ci formano. È il mio modo di portarvi nei miei ricordi, dei caffè in piazzetta gustati con i colleghi dopo una giornata intensa di lavoro, accompagnati da una immancabile fetta di torta Caprese».

Preparazione
Poolish
1
Sciogliere il lievito di birra nell’acqua, aggiungere la farina fino a formare un pastello liquido. Infine, porre il composto in un cilindro graduato e attendere una maggiorazione del volume di circa una volta e mezza rispetto al volume iniziale.
Pasta al cacao
1
Mescolare i due ingredienti e portare il composto a 90°C (per una dose così piccola, consiglio l’uso del microonde).
Torta caprese
1
Tostare le mandorle grezze, macinarle e ridurle in polvere. Unirle con la polvere di mandorle e il cacao.
2
Montare il burro con lo zucchero a velo ed aggiungere le uova e i tuorli precedentemente miscelati, alternandoli con le polveri.
3
Aggiungere il cioccolato fuso (ad una temperatura di 35 gradi circa). Infine, alleggerire il composto con l’albume montato con lo zucchero.
Cottura della caprese
1
Cuocere circa 2 Kg di composto in una teglia 30x40 cm a 160° per circa 45 minuti. Una volta raffreddata tagliare dei rettangoli 3,5 x 8 cm, bagnarli leggermente con la bagna alla vaniglia e abbattere di temperatura.
Bagna alla vaniglia
1
Portare a bollore acqua e zucchero ed una volta raffreddato lo sciroppo unire l’alcolato di vaniglia.
Impasto cornetto all'italiana al caffè
1
Impastare farina, poolish, lievito di birra, malto, latte, uova e 60 gr di zucchero. Una volta formatasi una maglia glutinica resistente, aggiungere il restante zucchero ed il miele fino ad assorbimento.
2
Aggiungere il burro, il caffè solubile, la vaniglia e, infine, il sale. Cercare di non far surriscaldare troppo l’impasto, l’ideale sarebbe chiuderlo a 26°C.
3
Terminato l’impasto prelevarne 200 gr e unirli con 45 g di pasta cacao. Stendere l’impasto al caffe in una teglia 40x60, ed appiattire la piccola parte impasto al cacao.
4
Porre in abbattitore per un ciclo positivo se si opta per una lavorazione diretta o abbattere in negativo e porre in frigorifero fino al giorno successivo se si opta per proseguire con una fermentazione notturna in frigorifero.
Sfogliatura cornetto all'italiana al caffè
1
Incassare il burro con il classico metodo “a libro”, applicare la pasta al cacao sulla superficie e sfogliare l’impasto dando due pieghe a quattro, lasciar riposare a temperatura positiva per almeno 30 minuti.
2
Porre l’impasto 10-15 minuti in congelatore e, successivamente, eseguire la laminazione crociata. La laminazione crociata consiste nel tagliare strisce di impasto di 1 cm circa e sovrapporle sullo stesso fino ad esaurimento della superfice. Al termine, far riposare l’impasto in frigo per almeno un’ora.
Formatura cornetto all'italiana al caffè
1
Stendere l’impasto a 4 mm e tagliare dei rettangoli 4cm x 23 cm; applicare al centro il rettangolo di caprese e chiudere a mo’ di pan suisse.
2
Porre a lievitare in stufa tra i 26° e i 28°C per circa due ore. Cuocere a 160° C in forno ventilato per 16-18 minuti. Infine, lucidare con lo sciroppo sui prodotti ancora caldi.
Sciroppo
1
Mischiare tutti gli ingredienti e portare a bollore.

Anima Caprese è stata realizzata con le farine Panettone e Brioche Soft della linea leDolcissime di Molino Dallagiovanna. 

 
 
 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Anima Caprese un caffè in piazzetta dolce sfogliato lievitato Molino Dallagiovanna leDolcissime Pastry Bit Competition Antonio Costagliola
 
