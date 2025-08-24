EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Animelle alla Diavola di Andrea Pasqualucci del Moma a Roma

Il peperone è l’ortaggio simbolo dell’estate capitolina, non a caso è protagonista del piatto che lo chef Andrea Pasqualucci del ristorante Moma, una stella Michelin, dedica a questa stagione: Animelle alla diavola

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Secondo di carne
Difficoltà: Media
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 160 minuti
Calorie: 275 kcal

24 agosto 2025 | 10:30
di Andrea Pasqualucci
Ristorante Moma - Roma
Ingredienti
Dosi per:
  • Per le animelle
  • Animelle
    200 g
  • Per il court bouillon
  • Acqua
    300 ml
  • Sale grosso
    4,5 g
  • Scalogno
    2,5 g
  • Porro bianco
    75 g
  • Carota
    1 n
  • Costa di sedano bianco
    1 n
  • Lemongrass
    1,5 g
  • Limone (buccia)
    1 n
  • Foglia di alloro
    1 n
  • Grani di pepe nero
    2 n
  • Coriandolo
    5 g
  • Zenzero a fette
    2 g
  • Per il ketchup di prugne
  • Prugne rosse mature
    200 g
  • Champignon
    10 g
  • Peperone rosso
    100 g
  • Cipolla bianca
    100 g
  • Alloro
    1,5 g
  • Timo
    1,5 g
  • Rosmarino
    1,5 g
  • Pepe nero in grani
    1 g
  • Zucchero muscovado
    8 g
  • Aceto di mele
    8 g
  • Vino bianco
    60 ml
  • Peperone dolce secco
    qb
  • Salsa teriyaki
    50 ml
  • Sale fino
    qb
  • Per la riduzione di peperoni
  • Peperone rosso
    3 n
  • Paprika affumicata
    2 g
  • Peperoncino
    1 g
  • Fondo di vitello
    100 ml
  • Glucosio
    10 ml
  • Salsa di soa
    5 ml
  • Per guarnire
  • Bulbi di aglio novello
    4 n
  • Foglioline di basilico Thay
    qb
Un piatto che unisce tecnica, memoria e carattere: le Animelle alla Diavola dello chef Andrea Pasqualucci (Ristorante Moma, una stella Michelin) reinterpretano con eleganza un ingrediente della tradizione. Le animelle, dopo un lungo e accurato trattamento in court bouillon, vengono fritte con leggerezza e glassate in una riduzione intensa di peperoni, paprika e peperoncino, che ne esalta la morbidezza con note affumicate e piccanti. 

Preparazione
Per le Animelle
1
Sciacquare le animelle per sei ore sotto l’acqua corrente. Mettere in una pentola tutti gli ingredienti del court bouillon, portare a ebollizione e aggiungere le animelle. Quando il bollore sarà nuovamente raggiunto, togliere la pentola dal fuoco e lasciarle riposare per due ore.
2
Trascorso il tempo estrarre le animelle dal court bouillon ed eliminare la pellicina esterna prima di porzionarle in bocconcini.
Per il ketchup di prugne
1
Tagliare tutte le verdure a mirepoix da circa un centimetro e lasciare marinare una notte con aceto, vino e tutti gli aromi precedentemente messi in una garza chiusa a sacchetto. Il giorno successivo trasferire in una pentola e cuocere fino a consistenza caramellosa. Aggiungere la salsa teriyaki, regolare il sale, frullare e setacciare.
Per la riduzione di peperoni
1
Lavare e mondare i peperoni, passarli alla centrifuga e ricavarne il succo. Trasferirlo in una pentola con tutti gli altri ingredienti e lasciare cuocere sino a che non si sarà ridotto. Dovrà rimanerne un quarto.
2
Filtrare con un colino a maglia fina e regolare il sale a proprio piacimento. Dovrà risultare un sapore molto deciso, affumicato e piccante. Mettere da parte.
Per le animelle
1
Impanare le animelle nella farina di riso e friggerle ad alta temperatura molto velocemente fino a leggera colorazione. Dopo averle ben asciugate porle in un pentolino con la riduzione di peperoni e, a fuoco dolce, farle glassare sino a che la riduzione non risulterà come una melassa.
2
Impiattare le animelle con l'aglio novello precedentemente cotto alla brace, uno spuntone di Ketchup di prugne e guarnire con foglioline di basilico Thay.

A completare il piatto, un ketchup di prugne dalla piacevole acidità, l’aglio novello cotto alla brace e il profumo del basilico Thai: un equilibrio raffinato tra dolcezza, freschezza e speziatura che racconta la creatività contemporanea senza perdere il legame con i sapori autentici.

 

