Insalata di polpo, sedano e Prugne della California

04 febbraio 2021

un polpo

4 Prugne della California

una costa di sedano grande

un limone

olio extravergine d’oliva

sale e pepe

Pulite il polpo e intanto portate a ebollizione una pentola piena d’acqua. Al bollore affondate la punta dei tentacoli nell’acqua bollente e ripetete l’operazione per 2-3 volte. In questo modo i tentacoli si arricceranno. Fate cuocere per circa 30 minuti. Verificate la tenerezza delle carni con una forchetta e, quando sarà tenero, spegnete il fuoco. Togliete dall’acqua e lasciate raffreddare. Quando sarà ben freddo tagliate il polpo a tocchetti e versatelo in una terrina. Lavate il sedano, eliminate i filamenti coriacei e poi tagliatelo a rondelle. Tagliate le Prugne della California in 4 parti e unite il tutto al polpo. Regolate di sale e pepe e a parte preparate una vinagreitte di olio e limone con cui condire l’insalata. Amalgamate bene e servite.