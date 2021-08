Bruschette di segale con sgombro, pomodorini e menta

Ingredienti per 4 porzioni

4 fette di pane di segale

Sgombro fresco eviscerato 600 g

Pomodorini 300 g

Una manciata di foglie di menta

Una manciata di foglie di basilico

4 cucchiai di aceto di vino bianco (40 ml)

1 cucchiaio di aceto balsamico (10 ml)

2 cucchiai di olio extravergine di oliva (20 ml)

Sale 15 g

Bruschetta di segale con sgombro

Aceto di vino bianco 10 mlErba cipollina q.b.1 cucchiaio di olio extravergine di oliva (10 ml)Sale q.bMetti in un tegame alto 2 litri di acqua, l'aceto di vino bianco e il sale e porta a bollore. Spegni il fuoco e immergi gli sgombri.Quando con uno stecchino riuscirai a perforare con facilità la polpa degli sgombri, toglili dall'acqua. Togli la polpa dalla lisca centrale, cercando di eliminare anche le spine più piccole. Lava i pomodorini e tagliali in 4 parti. Condiscili con un cucchiaio di aceto balsamico, un pizzico di sale, un filo d'olio e le foglie spezzettate di menta e basilico. Prepara una vinaigrette con 200 ml di acqua, l'aceto di vino bianco, un filo d'olio, un pizzico di sale e una manciata di erba cipollina tritata. Passa le fette di pane in forno a 160°C per pochi minuti fino a renderle leggermente croccanti, quindi immergile nella vinaigrette per qualche minuto.Servi mettendo al centro di ogni piatto una fetta di pane tostato alla vinaigrette, adagiandovi sopra lo sgombro e i pomodorini.Per rendere più scenografico e colorato il piatto, puoi sfilettare gli sgombri mantenendo intatti i filetti con la loro pelle. Puoi separare la carne dalle lische con le mani o aiutandoti con un cucchiaio e una forchetta.Il consiglio nutrizionaleL'aceto di vino e l'aceto balsamico sono ingredienti che permettono di insaporire i piatti senza aggiungere calorie, e senza utilizzare sale.