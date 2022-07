Le Capesante alla Bellini sono un piatto estivo firmato dallo chef Daniel Canzian, membro di Euro-Toques, del DanielCanzian Ristorante di Milano.

Ingredienti per 10 porzioni

Cappesante 20 pezzi

Pesche gialle 500 g

Alghe wakame 100 g

Chips di pane integrale 10 pezzi

Salsa soja 60 g

Olio evo 120 g

Succo fresco di limone 60 g



Procedimento

Per la salsa orientale:

Spremere e filtrare il succo dei limoni; Unire salsa soja, limone e olio evo ed emulsionare.



Per le cappesante

Pulire le cappesante, privarle del corallo. Emulsionare il corallo delle cappesante con qualche goccia di worchester sauce, cannella, tabasco e olio evo cosi da ottenere una “salsa Aurora”. Tagliare in sashimi le cappesante. Tagliare a fettine sottili come un carpaccio le pesche gialle.



Intervallare cappasanta, alga wakame, pesca ripetendo l’operazione tre volte. Posizionare sopra la cialda di pane integrale il risultato ottenuto. Salare le cappesante; Posizionare sul piatto il risultato ottenuto, dressare con la salsa orientale e di fianco accompagnare il tutto con una quenelle di “Salsa Aurora di coralli”. Servire.

