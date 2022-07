Piatto unico tradizionale ligure, il cappun magro è una ricetta che combina due elementi tipici della cucina della regione: le verdure e il pesce. Nel neo-riaperto ristorante Balzi Rossi la scelta fatta dallo chef Enrico Marmo è stata quella di rivisitare il cappun magro puntando sul solo mondo vegetale. Il piatto, che inaugura il menu degustazione Liguria, è stato pensato dallo chef nel 2017, durante la sua prima esperienza nel ristorante in cui è tornato da pochissimo per la riapertura. «Ho pensato di rivisitare il cappun magro in questo modo perché non credo che il pesce sia valorizzato nella ricetta originale. Nel mio piatto, adesso in carta al ristorante, creiamo un "rotolo" con i vegetali laminati alla mandolina circolare, che poi cuociamo a vapore e ultimiamo con una salsa "iodata", che apporta le note salmastre a richiamo del mare, una parte croccante e le classiche salsa verde e di barbabietola, presenti anche nella ricetta tradizionale».



Ingredienti per 4 persone

ROTOLO DI VERDURE

200 g patate rosse

200 g zucchine chiare

200 g carote

200 g carote gialle

200 g foglie di bieta costa

100 g fagiolini



Lavare e mondare le verdure. Sbucciare le patate. Con l'aiuto della sfogliatrice circolare, creare delle sfoglie di patate, carote e zucchine. Sbianchire le foglie di bieta e i fagiolini in abbondante acqua salata. Raffreddare e asciugare. Stendere uno strato di pellicola sul banco di lavoro. Sovrapporre gli ingredienti partendo dalle patate, seguite dalle carote, foglie di bieta, carote gialle, zucchine e infine i fagiolini. Arrotolare le verdure facendo attenzione a lasciare nel centro i fagiolini. Conservare in frigorifero per 1 ora. Cuocere a vapore per 55 minuti a 98°C.

Cappun magro vegetale

100 g prezzemolo 1 uovo sodo15 g acciughe sotto sale10 g capperi2 g aglio 100 g aceto di vino rosso100 g mollica di pane senza glujtine100 g olio EVO ligure15 g pinoliFrullare tutti gli ingredienti in un robot da cucina fino a che il composto non risulti omogeneo. Conservare in frigorifero.200 g barbabietola rossa100 g acqua100 g aceto di vino rosso20 g zucchero semolato5 g saleFrullare tutti gli ingredienti. Filtrare. Far ridurre fino a densità.





SALSA IODATA

100 g lattuga di mare

100 g salicornia

25 g finocchio di mare sott'aceto

10 g scorza di limone

200 g acqua

50 g olio EVO ligure



Frullare tutti gli ingredienti. Filtrare. Mettere in un contenitore pronto per il servizio.



BISCOTTO

100 g farina di riso

50 g maizena

50 g acqua

50 g olio evo ligure

2 g sale



Impastare tutti gli ingredienti. Stendere l’impasto fino a uno spessore di 3 mm. Cuocere per 12 minuti a 160°C.



FINITURA

Erbe iodate crude q.b.

Cerfoglio q.b.



Tagliare una fetta del rotolo di verdure da 3 cm. Condire con la salsa iodata. Adagiare sopra il biscotto rotto in pezzi di 5 mm e intriso di aceto di vino rosso, le erbe iodate crude, il cerfoglio e qualche punto di salsa alla barbabietola. Ultimare con salsa verde.

