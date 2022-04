Ingredienti (per 10 persone)

Panna cotta salata: 1 l Cream Plus Mascarpone Debic, 200 g squacquerone di Romagna o ricotta, 5 fogli di gelatina, 5 g sale

Finitura: 500 g mortadella, 100 g parmigiano, 200 g rucola, 100 ml olio extravergine d’oliva, 10 ml Aceto Balsamico di Modena

Panna cotta salata alla mortadella

Preparazione

Scaldare 500 ml di Cream Plus Mascarpone Debic e ridurre della metà. Far ammollare la gelatina in acqua fredda. Aggiungere il sale e la gelatina a Cream Plus Mascarpone Debic e togliere dal fuoco. Mettere la ricotta in un frullatore. Aggiungere Cream Plus Mascarpone Debic riscaldata e frullare fino ad ottenere una purea. Filtrare attraverso un setaccio a maglia fine e mescolare con la restante quantità di Cream Plus Mascarpone Debic. Versare negli stampi per panna cotta e conservare per un minimo di due ore in frigorifero. Affettare sottilmente la mortadella e conservarla in frigorifero. Assemblare la panna cotta sul piatto. Posizionare la mortadella sopra e finire con rucola e olio d’oliva.

