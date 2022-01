Questo piatto prende spunto dal popolare Scotch egg (Uovo Scozzese) in cui l’uovo sodo viene avvolto in pasta di salsiccia, panato e fritto. Ho semplicemente sostituito l’uovo sodo con una noce di capasanta e la salsiccia con farcia di pollo.

Ingredienti per 4 persone:

4 noci di capasanta

1 petto di pollo

1 bicchierino di panna fresca

Prezzemolo

Sale e pepe qb,

1 uovo sbattuto

1 cucchiaio di farina

Pangrattato

Olio di semi per friggere

Olive nere disidratate e tritate

Per l’hummus: 100 g di ceci cotti con un po' della loro acqua di cottura, 100 g di bietola rossa, olio d’oliva.

Per la crema acida: 100 g di panna fresca da montare, mezzo limone, sale e pepe.

Scotch egg di capasanta

Per la farcia frullare la carne di pollo con la panna, il sale, il pepe e il prezzemolo. Dividerla in 4 parti formando delle palline.

Mettere una pallina sul palmo della mano, fare un incavo al centro, inserire la capasanta, fare in modo che sia ben avvolta dalla farcia, modellare a forma di uovo. Passarla nella farina, poi nell’uovo sbattuto, nel pan grattato e friggere in olio caldo (ma non troppo, affinchè si possa ottenere una bella doratura e al contempo fare cuocere la capasanta). Lasciar intiepidire prima di servire

Per l’hummus frullare bene i ceci con un po' della loro acqua di cottura, aggiungere metà della bietola e olio d’oliva. Frullare bene e aggiungere eventuale acqua per ottenere una bella crema velliutata.

Per la crema acida: versare la panna in una ciotola, regolare di sale e pepe e aggiungere succo di limone. Nel giro di un paio di minuti la crema si addenserà tipo yogurt.

Impiattamento: stendere l’hummus al centro del piatto e aggiungere la restante bietola rossa a striscioline. Tagliare la capasanta a meta nel senso della lunghezza e posizionare sulla bietola rossa al centro del piatto, completare con gocce di crema acida, un filo di olio, la polvere di olive e servire.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.