Ingredienti per 4 persone

4 uova

200 g funghi di stagione

2 cipollotti

Olio extra vergine di oliva

Sale e pepe

60 g di Parmigiano Reggiano

1 dl di brodo vegetale

Uovo nelle nuvole con funghi e cipolla su fonduta di Parmigiano e tartufo

Separate i tuorli dai bianchi lasciando da parte i tuorli nel loro guscio.Cuocete i cipollotti tagliati a fettine in olio evo fino che risulteranno morbidi, se necessario aggiungete poca aqua per non farli colorare troppo.Tagliate i funghi e saltateli in olio e aglio.Montate a neve ferma i bianchi delle uova , aggiungete 4 tuorli, i funghi e i cipollotti; mescolate il tutto delicatamente.Usare 4 rings foderati di carta forno oppure usate delle formine di alluminio. Riempite gli anelli con la composizione di uovo per metà, aggiungete nel centro 1 tuorlo per ogni porzione e coprite con la parte rimanente.Cuocete in forno preriscaldato per circa 6/7 minutiFate la fonduta: tagliare a cubetti il parmigiano , lasciatelo ammorbidire nel brodo vegetale caldo , appena morbido frullatelo con un filo d’olio fino a che avrete una composto liscio e cremosoSformate la vostra frittata soffice disponendola sulla fonduta di parmigiano, decorate con funghi saltati, qualche fogliolina di menta e tartufo.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.