Antipasto gourmet: tartare di scampo pronta in pochi minuti

La tartare di scampo è un antipasto raffinato che esalta tutta la delicatezza e la dolcezza naturale del crostaceo. In questa proposta firmata da Alberto Laterza e Lorenzo Buraschi, la qualità della materia prima è protagonista assoluta: la tartare di scampo viene semplicemente valorizzata con olio extravergine d'oliva, pepe nero e una leggera nota agrumata di lime disidratato. La preparazione è rapida e intuitiva, ideale per chi desidera portare in tavola un piatto elegante senza lunghe lavorazioni.

Preparazione 1 Scongelare la monoporzione di tartare di scampo, adagiando il sacchetto in una ciotola con acqua. Attendere 5 min. 2 Una volta aver decongelato il prodotto, trasferirlo in una boule. 3 Condire la tartare di scampo con olio evo, un gratta di pepe nero, un po' di sale e una spolverata di lime disidratato. Mescolare tutto. Impiattamento 1 Creare 3 quenelle e adagiarle su un piatto piano. 2 Completare il piatto con qualche goccia di maionese ai crostacei

L'impiattamento in quenelle, completato da qualche goccia di maionese ai crostacei, dona armonia visiva e aggiunge una sfumatura di gusto che accompagna perfettamente la freschezza dello scampo.