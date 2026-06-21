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domenica 21 giugno 2026  | aggiornato alle 11:45 | 119926 articoli pubblicati

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Antipasto gourmet: tartare di scampo pronta in pochi minuti

Tartare di scampo fresca e delicata, condita con olio Evo, pepe nero e lime disidratato. Un antipasto elegante e veloce da preparare, completato da maionese ai crostacei per un tocco gourmet

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Antipasto di mare
Difficoltà: Bassa
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 10 minuti
Calorie: 140 kcal

21 giugno 2026 | 10:30
Antipasto gourmet: tartare di scampo pronta in pochi minuti
Antipasto gourmet: tartare di scampo pronta in pochi minuti

Antipasto gourmet: tartare di scampo pronta in pochi minuti

Tartare di scampo fresca e delicata, condita con olio Evo, pepe nero e lime disidratato. Un antipasto elegante e veloce da preparare, completato da maionese ai crostacei per un tocco gourmet

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Antipasto di mare
Difficoltà: Bassa
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 10 minuti
Calorie: 140 kcal
21 giugno 2026 | 10:30
 
di Alberto Laterza e Lorenzo Buraschi
AL Catering&Events - Segrate (MI)
Ingredienti
Dosi per:
Knorr
Sagna
Sorì
Cinzano
Molino Cosma
Kamut

La tartare di scampo è un antipasto raffinato che esalta tutta la delicatezza e la dolcezza naturale del crostaceo. In questa proposta firmata da Alberto Laterza e Lorenzo Buraschi, la qualità della materia prima è protagonista assoluta: la tartare di scampo viene semplicemente valorizzata con olio extravergine d'oliva, pepe nero e una leggera nota agrumata di lime disidratato. La preparazione è rapida e intuitiva, ideale per chi desidera portare in tavola un piatto elegante senza lunghe lavorazioni.

Preparazione
1
Scongelare la monoporzione di tartare di scampo, adagiando il sacchetto in una ciotola con acqua. Attendere 5 min.
2
Una volta aver decongelato il prodotto, trasferirlo in una boule.
3
Condire la tartare di scampo con olio evo, un gratta di pepe nero, un po' di sale e una spolverata di lime disidratato. Mescolare tutto.
Impiattamento
1
Creare 3 quenelle e adagiarle su un piatto piano.
2
Completare il piatto con qualche goccia di maionese ai crostacei

L'impiattamento in quenelle, completato da qualche goccia di maionese ai crostacei, dona armonia visiva e aggiunge una sfumatura di gusto che accompagna perfettamente la freschezza dello scampo.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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