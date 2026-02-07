Antipasto romantico con Gorgonzola Dop: dip di zucchine e basilico

In questo contesto nasce il dip di zucchine, Gorgonzola Dop e basilico: una ricetta semplice ma ricca di significato, perfetta per un antipasto da condividere. Cremoso, fresco e accompagnato da cracker ai semi croccanti, trasforma il gesto dell’intingere in un momento di complicità, ideale per una serata romantica. Un piatto che racconta come il piacere del cibo possa diventare linguaggio dell’amore.

Preparazione Per i cracker 1 In una ciotola versate i semi misti, i fiocchi d’avena, la farina ed il sale. Mescolate bene e poi versate l’olio e l’acqua poco alla volta ed iniziate ad impastare. 2 Trasferite il composto tra due fogli di carta forno e con l’aiuto di un matterello stendetelo fino ad ottenere uno strato sottile. 3 Togliete lo strato di carta superficiale e con una rotella ritagliate i cracker. Distribuite il sale e fate cuocere in forno preriscaldato a 180°C per 30 minuti. Per il dip di zucchine 1 In un mixer unite le zucchine, la ricotta, il Gorgonzola Dop, il basilico, 2 cucchiai di olio Evo, l’aceto, il sale ed il pepe rosa. Frullate fino ad ottenere un composto omogeneo. 2 Una volta raffreddati i cracker spezzettateli e serviteli con il dip di zucchine e Gorgonzola Dop.

E mentre il Gorgonzola Dop regna sulla tavola degli innamorati, non manca una nota di storia e tradizione: anche i casari hanno il loro santo protettore, San Lucio, celebrato il 12 luglio. Il suo culto nasce nell’800 e a Milano, nella Chiesa di San Bernardino alle Ossa, un grande quadro lo ricorda vicino all’antico mercato del Verziere, dove il Gorgonzola era il formaggio più contrattato. Un legame profondo tra territorio, cultura e gusto che rende questo formaggio protagonista non solo della cucina, ma anche delle emozioni.