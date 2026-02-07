Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 07 febbraio 2026  | aggiornato alle 10:53 | 117273 articoli pubblicati

Rational
Feudo Arancio
Rational

Antipasto romantico con Gorgonzola Dop: dip di zucchine e basilico

Un dip cremoso di zucchine, Gorgonzola Dop e basilico, servito con cracker ai semi fatti in casa: l’antipasto ideale per San Valentino, pensato per la condivisione e per esaltare gusto, aroma e sensualità del Gorgonzola

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Bassa
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 45 minuti
Calorie: 280 kcal

07 febbraio 2026 | 10:30
Antipasto romantico con Gorgonzola Dop: dip di zucchine e basilico
Antipasto romantico con Gorgonzola Dop: dip di zucchine e basilico

Antipasto romantico con Gorgonzola Dop: dip di zucchine e basilico

Un dip cremoso di zucchine, Gorgonzola Dop e basilico, servito con cracker ai semi fatti in casa: l’antipasto ideale per San Valentino, pensato per la condivisione e per esaltare gusto, aroma e sensualità del Gorgonzola

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Bassa
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 45 minuti
Calorie: 280 kcal
07 febbraio 2026 | 10:30
 
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
  • Zucchine del giorno prima
    500 g
  • Gorgonzola Dop
    150 g
  • Ricotta
    100 g
  • Basilico
    qb
  • Aceto di vino bianco
    20 ml
  • Olio evo
    qb
  • Sale
    qb
  • Pepe rosa
    qb
  • Per i cracker
  • Semi misti
    130 g
  • Fiocchi di avena
    30 g
  • Farina di riso
    100 g
  • Acqua
    100 g
  • Olio evo
    30 g
  • Sale
    5 g
Horeca Expoforum
Tirreno CT
Salomon
Sana
Beer and Food
Alaska Sea Food

In questo contesto nasce il dip di zucchine, Gorgonzola Dop e basilico: una ricetta semplice ma ricca di significato, perfetta per un antipasto da condividere. Cremoso, fresco e accompagnato da cracker ai semi croccanti, trasforma il gesto dell’intingere in un momento di complicità, ideale per una serata romantica. Un piatto che racconta come il piacere del cibo possa diventare linguaggio dell’amore.

Preparazione
Per i cracker
1
In una ciotola versate i semi misti, i fiocchi d’avena, la farina ed il sale. Mescolate bene e poi versate l’olio e l’acqua poco alla volta ed iniziate ad impastare.
2
Trasferite il composto tra due fogli di carta forno e con l’aiuto di un matterello stendetelo fino ad ottenere uno strato sottile.
3
Togliete lo strato di carta superficiale e con una rotella ritagliate i cracker. Distribuite il sale e fate cuocere in forno preriscaldato a 180°C per 30 minuti.
Per il dip di zucchine
1
In un mixer unite le zucchine, la ricotta, il Gorgonzola Dop, il basilico, 2 cucchiai di olio Evo, l’aceto, il sale ed il pepe rosa. Frullate fino ad ottenere un composto omogeneo.
2
Una volta raffreddati i cracker spezzettateli e serviteli con il dip di zucchine e Gorgonzola Dop.

E mentre il Gorgonzola Dop regna sulla tavola degli innamorati, non manca una nota di storia e tradizione: anche i casari hanno il loro santo protettore, San Lucio, celebrato il 12 luglio. Il suo culto nasce nell’800 e a Milano, nella Chiesa di San Bernardino alle Ossa, un grande quadro lo ricorda vicino all’antico mercato del Verziere, dove il Gorgonzola era il formaggio più contrattato. Un legame profondo tra territorio, cultura e gusto che rende questo formaggio protagonista non solo della cucina, ma anche delle emozioni.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
dip zucchine Gorgonzola Dop antipasto San Valentino ricetta romantica formaggio erborinato dip cremoso cracker ai semi aperitivo di coppia ricetta facile cucina italiana
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
Horeca Expoforum
Tirreno CT
Salomon
Sana

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026