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Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 10 aprile 2026  | aggiornato alle 14:20 | 118547 articoli pubblicati

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Aranzada sarda rivisitata: ricetta facile con yogurt greco

Una rivisitazione dell’aranzada sarda con Colomba, miele, arancia e mandorle. Un dessert a strati elegante e profumato, arricchito dalla freschezza dello yogurt greco, perfetto come finger food

Tipologia Cucina: Sarda contemporanea
Categoria: Dessert
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 160 minuti
Calorie: 480 kcal

10 aprile 2026 | 10:30
Aranzada sarda rivisitata: ricetta facile con yogurt greco
Aranzada sarda rivisitata: ricetta facile con yogurt greco

Aranzada sarda rivisitata: ricetta facile con yogurt greco

Una rivisitazione dell’aranzada sarda con Colomba, miele, arancia e mandorle. Un dessert a strati elegante e profumato, arricchito dalla freschezza dello yogurt greco, perfetto come finger food

Tipologia Cucina: Sarda contemporanea
Categoria: Dessert
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 160 minuti
Calorie: 480 kcal
10 aprile 2026 | 10:30
 
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
  • Buccia d’arancia non trattata
    750 g
  • Miele di acacia
    750 g
  • Mandorle tostate
    225 g
  • Zucchero
    150 qb
  • Colomba
    250 g
  • Yogurt greco Arborea
    qb
Bonduelle
Parmigiano Reggiano
TeamSystem
TuttoFood
Vini Alto Adige
Cinzano

L’aranzada è un dolce antichissimo, che affonda le sue radici nei territori centrali della Sardegna ed è conosciuto anche come arantzada nugoresa. Porta con sé il fascino delle preparazioni lunghe d’altri tempi, e il sapore avvolgente della buccia d’arancia, delle mandorle e del miele. Includendo l’impasto della Colomba come base, si ottiene una versione rivisitata, che gioca con strati di diverse consistenze.

Preparazione
Preparazione delle bucce d’arancia
1
Eliminare accuratamente la parte bianca dalle bucce d’arancia non trattate. Tagliarle a listarelle sottili.
Ammollo
1
Mettere le bucce in una ciotola con acqua fredda per 5 giorni, cambiando l’acqua quotidianamente per eliminare l’amaro.
Cottura con il miele
1
Scolare e asciugare le bucce, poi trasferirle in un tegame con il miele. Cuocere a fuoco medio mescolando spesso fino a completo assorbimento. Tenere da parte alcune listarelle per la decorazione.
Preparazione delle mandorle
1
Tagliare le mandorle a listarelle (includendo anche quelle della copertura della Colomba) e tostarle in forno a 180°C per 8-10 minuti.
Unione degli ingredienti
1
Aggiungere nel tegame con le bucce anche le mandorle tostate e lo zucchero. Mescolare fino a ottenere un composto omogeneo.
Assemblaggio
1
Tagliare la Colomba a fette e disporle su un piano o in una teglia. Versare sopra il composto di arancia, miele e mandorle, livellando bene con una spatola.
Riposo
1
Lasciare riposare il tutto per circa 2 ore, così che i sapori si amalgamino e la struttura si compatti.
Porzionatura e servizio
1
Tagliare in porzioni, sistemare nei pirottini e completare con un cucchiaino di yogurt greco e le listarelle d’arancia tenute da parte.

Un’alternativa perfetta come dolce formato finger food, che acquista ancora più carattere con la freschezza dello yogurt greco.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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