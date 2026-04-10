Aranzada sarda rivisitata: ricetta facile con yogurt greco

L’aranzada è un dolce antichissimo, che affonda le sue radici nei territori centrali della Sardegna ed è conosciuto anche come arantzada nugoresa. Porta con sé il fascino delle preparazioni lunghe d’altri tempi, e il sapore avvolgente della buccia d’arancia, delle mandorle e del miele. Includendo l’impasto della Colomba come base, si ottiene una versione rivisitata, che gioca con strati di diverse consistenze.

Preparazione Preparazione delle bucce d’arancia 1 Eliminare accuratamente la parte bianca dalle bucce d’arancia non trattate. Tagliarle a listarelle sottili. Ammollo 1 Mettere le bucce in una ciotola con acqua fredda per 5 giorni, cambiando l’acqua quotidianamente per eliminare l’amaro. Cottura con il miele 1 Scolare e asciugare le bucce, poi trasferirle in un tegame con il miele. Cuocere a fuoco medio mescolando spesso fino a completo assorbimento. Tenere da parte alcune listarelle per la decorazione. Preparazione delle mandorle 1 Tagliare le mandorle a listarelle (includendo anche quelle della copertura della Colomba) e tostarle in forno a 180°C per 8-10 minuti. Unione degli ingredienti 1 Aggiungere nel tegame con le bucce anche le mandorle tostate e lo zucchero. Mescolare fino a ottenere un composto omogeneo. Assemblaggio 1 Tagliare la Colomba a fette e disporle su un piano o in una teglia. Versare sopra il composto di arancia, miele e mandorle, livellando bene con una spatola. Riposo 1 Lasciare riposare il tutto per circa 2 ore, così che i sapori si amalgamino e la struttura si compatti. Porzionatura e servizio 1 Tagliare in porzioni, sistemare nei pirottini e completare con un cucchiaino di yogurt greco e le listarelle d’arancia tenute da parte.

Un’alternativa perfetta come dolce formato finger food, che acquista ancora più carattere con la freschezza dello yogurt greco.