Aranzada sarda rivisitata: ricetta facile con yogurt greco

L’aranzada è un dolce antichissimo, che affonda le sue radici nei territori centrali della Sardegna ed è conosciuto anche come arantzada nugoresa. Porta con sé il fascino delle preparazioni lunghe d’altri tempi, e il sapore avvolgente della buccia d’arancia, delle mandorle e del miele. Includendo l’impasto della Colomba come base, si ottiene una versione rivisitata, che gioca con strati di diverse consistenze.
Preparazione
Preparazione delle bucce d’arancia
Eliminare accuratamente la parte bianca dalle bucce d’arancia non trattate. Tagliarle a listarelle sottili.
Mettere le bucce in una ciotola con acqua fredda per 5 giorni, cambiando l’acqua quotidianamente per eliminare l’amaro.
Scolare e asciugare le bucce, poi trasferirle in un tegame con il miele. Cuocere a fuoco medio mescolando spesso fino a completo assorbimento. Tenere da parte alcune listarelle per la decorazione.
Preparazione delle mandorle
Tagliare le mandorle a listarelle (includendo anche quelle della copertura della Colomba) e tostarle in forno a 180°C per 8-10 minuti.
Aggiungere nel tegame con le bucce anche le mandorle tostate e lo zucchero. Mescolare fino a ottenere un composto omogeneo.
Tagliare la Colomba a fette e disporle su un piano o in una teglia. Versare sopra il composto di arancia, miele e mandorle, livellando bene con una spatola.
Lasciare riposare il tutto per circa 2 ore, così che i sapori si amalgamino e la struttura si compatti.
Tagliare in porzioni, sistemare nei pirottini e completare con un cucchiaino di yogurt greco e le listarelle d’arancia tenute da parte.
Un’alternativa perfetta come dolce formato finger food, che acquista ancora più carattere con la freschezza dello yogurt greco.