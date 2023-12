Arrosto alla Wellington di lenticchie

Arrosto alla Wellington di lenticchie - ricetta di @ricettariodelbenessere

I food influencer del network Tuduu ci presentano questa ricetta per le feste green, economica e adatta a tutte le principali restrizioni alimentari

Ingredienti

1 carota

1 cipolla

2 scatole di lenticchie (2 da 240 g sgocciolate)

100 g di funghi già cotti

40 g di fiocchi di avena o pangrattato

1 cucchiaino di concentrato di pomodoro

2 cucchiai di salsa di soia

1/2 bicchiere di vino rosso

Mix di spezie per arrosto (oppure salvia e rosmarino)

Sale qb

Olio qb

Pepe qb

1 rotolo di pasta sfoglia o brisée senza glutine e/o vegetale

Per la cremina d’accompagnamento:

1 carota

1 cipolla

1 gambo di sedano

1 patata piccola

Olio 50 g

4 foglie di salvia

1 rametto di rosmarino

Preparazione

Tagliamo carote e cipolla e mettiamoli in padella con abbondante olio per fare il soffritto. Quando saranno appassiti uniamo i funghi e le lenticchie. Aggiungiamo salsa di soia, spezie, concentrato di pomodoro e lasciamo cuocere per 10 minuti finché non si saranno asciugati. Sfumiamo con il vino rosso e lasciamo cuocere per 5 minuti, spegnendo quando non sentiamo più odore di alcol. Frulliamo il tutto con il minipimer/frullatore a immersione (non troppo, lasciamolo un po’ grossolano). Aggiungiamo i fiocchi di avena e lasciamo intiepidire per 15 minuti. Intanto, tagliamo gli ingredienti per la cremina e mettiamoli in una teglia da plumcake (in modo che ci possa stare nel forno di fianco all’arrosto), condiamolo con 10 g di olio (lasciamo il resto dell’olio per la fine), ed iniziamo ad accendere il forno a 200°C. Ora prendiamo la pasta sfoglia, srotoliamola e mettiamoci dentro il composto intiepidito per il lungo creando con il cucchiaio la forma di un arrosto. Chiudiamo la pasta sfoglia prima dai bordi orizzontali e poi da quelli verticali, capovolgiamo l’arrosto con l’aiuto della carta forno e pratichiamo delle lievi incisioni sulla superficie. Inforniamo l’arrosto insieme al resto delle verdure per fare la cremina per 45 minuti circa, controlliamolo dopo 25 min. verificando che sia dorato in superficie. Quando sarà pronto prendiamo le verdure, mettiamole in un boccale e frulliamo con il minipimer, aggiungendo 40 g di olio a filo nel mentre. Servire infine l’arrosto con la cremina.

