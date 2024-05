Astice, pollo, carote di Polignano e yuzu

Astice, pollo, carote di Polignano e yuzu.

Un antipasto fresco e saporito realizzata da Pierluca Ardito della Nazionale Italiana Cuochi tratta dal terzo volume L'opera del gusto

Ingredienti per 4 porzioni:

Per l'astice

4 astice intero da 400 g

150 g burro nocciola

150g farina per tempura

150 g acqua frizzante

4 g alghe tritate

3 g zafferano



Per il pollo

4 petti di galletto

100 g lattuga di mare dissalata

10 cosce di galletto

50 g salsa teriaki

5 g timo

q.b sale

5 g pepe affumicato



Per l'emulsione alle carote di Polignano, yuzu e mandarino

100 g succo di carote di Polignano

50 ml succo di mandarino

8 ml succo di yuzu

10 g EmulsionaMi

135 ml olio di semi di lino

4 g sale



Per la finitura

8 carotine di Polignano cotte e raffreddate

50 g mandarini pelati a vivo

10 g germogli di rucola

10 g chips di carota

30 g citronette

Preparazione

Per l'astice

Bollire il corpo dell'astice in acqua salata per 1 minuto e le chele per 2 minuti. Raffreddare il tutto in acqua e ghiaccio e sgusciare il corpo. Al momento del servizio scaldare con il burro nocciola a 54°C. Con la farina, l'acqua frizzante, le alghe e lo zafferano creare una tempura. Friggere le chele di astice al momento del servizio.



Per il pollo

Pulire bene il petto di galletto, condirlo con il timo tritato e avvolgerlo con la lattuga di mare. Avvolgere nella pellicola e chiudere sottovuoto.

Pulire e rifilare le cosce di galletto, condirle con il pepe affumicato e la salsa teriyaki. Confezionare sottovuoto.

Cuocere in roner a 65°C per un'ora e 15 minuti.

Abbattere e conservare in frigorifero.

Al momento del servizio arrostire in padella con il burro e le erbe il petto di galletto. Arrostire le coscette alla griglia.



Per l'emulsione alle carote di Polignano, yuzu e mandarino

Unire i succhi con il sale fino a dissolvere tutto.

Unire Emulsiona Mi e frullare il tutto. Aggiungere a filo l'olio di lino fino a formare un'emulsione stabile.



Assemblaggio finale

Posizionare nel piatto ovale due carote condite con la citronette e posizionare al centro la coda dell'astice arrostita al burro nocciola ed il petto di galletto alle alghe.

Adagiare i mandarini sulle carote, posizionare i germogli e le chips di carota e ultimare con

l'emulsione alla carota di Polignano, yuzu e mandarino.

A parte, servire in un piatto di acciaio su cespuglietto di erbe selvatiche, le cosce di galletto arrostite e la chela d'astice in tempura.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.