Baccalà fritto con cime di rapa e limone bruciato

Baccalà fritto con cime di rapa e limone bruciato.

Ricetta presentata durante Host 2023, dove Unilever Food Solutions ha organizzato un cooking show con lo chef stellato Felix Lo Basso.

Ingredienti per 10 persone:

Baccalà dissalato 1kg

Cime di rape pulite fresche 1 kg

Maizena Panatura pronta 3 in 1 200 g

Confettura di limone fermentato e spezie 100 g

Polvere di limone bruciato qb

Olio e sale

Preparazione

Porzionare il baccalà, inumidirlo e panarlo nella Panatura pronta 3 in 1. Friggere in abbondante olio. Saltare le cime di rapa in padella con olio e sale.

Per l’impiattamento: adagiare le cime di rapa sul baccalà fritto e guarnire con la confettura di limone e la polvere di limone bruciato.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.