Baccalà mantecato, insalata di cicerchia di Serra De' Conti e cime di rapa

Il cuoco marchigiano Gabriele Bastianoni presenta il suo Baccalà mantecato con ricotta di pecora su insalata di cicerchia di Serra De' Conti e Cime di Rapa. Un piatto dove trovano posto i sapori decisi del baccalà e della ricotta, quelli più delicati degli aromi vegetali, quello tutto “locale” della cicerchia di Serra de’ Conti. Questa leguminosa è molto antica e per secoli ha costituito uno degli alimenti principali nella dieta dei contadini marchigiani.

Preparazione Per il baccalà 1 Preparare il court-bouillon e portarlo a ebollizione. Farlo raffreddare fino a raggiungere una temperatura di 60°C e immergere il baccalà privato della pelle. 2 Seccare la pelle in forno ventilato a 120°C per 25/30 minuti. Cuocere il baccalà per 10/12 minuti a seconda delle dimensioni. 3 Dividere il baccalà ancora tiepido in piccoli pezzi e tritarne una parte al coltello. Setacciare la ricotta. Unire il baccalà “tritato” alla ricotta, condire con olio. Per l’insalata 1 Lavare le cicerchie e lasciarle in ammollo in acqua fredda per almeno tre ore (se si trattasse della cicerchia intera sarebbe necessaria minimo una notte). Sciacquarle in acqua corrente e cuocerle in pentola a pressione per almeno 40 minuti. 2 Mondare le cime di rapa, lavarle accuratamente e cuocerle brevemente in acqua bollente salata avendo cura di raffreddarle non appena cotte. 3 Lasciare raffreddare le cicerchie separandole dall’acqua di cottura, scolare bene anche le cime evitando di pressarle eccessivamente. 4 Ridurre in piccole parti le cime e unirle alla cicerchia ormai fredda. Completare con olio evo ed eventualmente sale. Presentazione 1 All’interno di un coppa pasta del diametro di 6 cm versare dapprima l’insalata, sistemarci sopra il baccalà mantecato con la ricotta e ultimare con i petali di baccalà. 2 Sformare al centro del piatto e ripetere per gli ulteriori 5 piatti. Decorare con la pelle essiccata, e parte dell’insalata on utilizzata. Completare con olio evo.

Oggi la cicerchia di Serra De' Conti è un Presidio Slow food e si coltiva a cavallo tra Vallesina e Valle del Misa, dove sorge il borgo medievale di Serra de' Conti.