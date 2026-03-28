Bagel salmone e crema al Gorgonzola: idea veloce per brunch

Il bagel con crema al Gorgonzola DOP e salmone è una proposta raffinata e contemporanea, perfetta per chi cerca un equilibrio tra gusto deciso e freschezza. La morbidezza del pane leggermente tostato accoglie una crema vellutata e aromatica, dove il carattere intenso del Gorgonzola DOP si armonizza con la delicatezza del formaggio spalmabile e la nota acidula della panna. Il salmone affumicato aggiunge una componente sapida e strutturata, mentre la cipolla rossa dona croccantezza e un leggero contrasto pungente. Le erbe aromatiche - menta, aneto ed erba cipollina - completano il profilo gustativo con freschezza e profumi primaverili, esaltati dalla scorza di limone.
Preparazione
Tagliate i bagel a meta e tostateli fino a doratura.
Tagliate la cipolla finemente e tenete da parte.
Per realizzare la crema di formaggio con Gorgonzola Dop, in una ciotola unite il formaggio spalmabile, il Gorgonzola DOP, la creme fraiche, le erbe aromatiche ed un pizzico di sale e pepe. Lavorate il composto fino ad ottenere un composto omogeneo.
Sulla base dei bagel spalmate la crema di formaggio, adagiate le fette di salmone, la cipolla e guarnite con le erbe aromatiche fresche ed una grattugiata di limone fresco e pepe nero. Richiudete e servite.
Il risultato è un piatto versatile, ideale per un brunch, un pranzo veloce o un picnic di Pasquetta, capace di unire la tradizione casearia italiana con uno stile internazionale, moderno e conviviale.