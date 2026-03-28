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Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 28 marzo 2026  | aggiornato alle 12:52 | 118288 articoli pubblicati

Feudo Arancio
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Feudo Arancio

Bagel salmone e crema al Gorgonzola: idea veloce per brunch

Bagel tostato con crema al Gorgonzola DOP, salmone affumicato e erbe fresche: un mix equilibrato di sapori intensi e note fresche, perfetto per brunch, aperitivi o picnic primaverili

Tipologia Cucina: Internazionale
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Bassa
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 20 minuti
Calorie: 450 kcal

28 marzo 2026 | 10:30
Bagel salmone e crema al Gorgonzola: idea veloce per brunch
Bagel salmone e crema al Gorgonzola: idea veloce per brunch

Bagel salmone e crema al Gorgonzola: idea veloce per brunch

Bagel tostato con crema al Gorgonzola DOP, salmone affumicato e erbe fresche: un mix equilibrato di sapori intensi e note fresche, perfetto per brunch, aperitivi o picnic primaverili

Tipologia Cucina: Internazionale
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Bassa
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 20 minuti
Calorie: 450 kcal
28 marzo 2026 | 10:30
 
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
  • Bagel
    2 n
  • Fette di salmone affumicato
    4 n
  • Cipolla rossa
    20 g
  • Limone
    1 n
  • Per la crema
  • Formaggio spalmabile
    50 g
  • Gorgonzola DOP
    100 g
  • Panna acida
    15 g
  • Menta
    qb
  • Aneto
    qb
  • Erba cipollina
    qb
  • Sale
    qb
  • Pepe
    qb
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Il bagel con crema al Gorgonzola DOP e salmone è una proposta raffinata e contemporanea, perfetta per chi cerca un equilibrio tra gusto deciso e freschezza. La morbidezza del pane leggermente tostato accoglie una crema vellutata e aromatica, dove il carattere intenso del Gorgonzola DOP si armonizza con la delicatezza del formaggio spalmabile e la nota acidula della panna. Il salmone affumicato aggiunge una componente sapida e strutturata, mentre la cipolla rossa dona croccantezza e un leggero contrasto pungente. Le erbe aromatiche - menta, aneto ed erba cipollina - completano il profilo gustativo con freschezza e profumi primaverili, esaltati dalla scorza di limone.

Preparazione
1
Tagliate i bagel a meta e tostateli fino a doratura.
2
Tagliate la cipolla finemente e tenete da parte.
3
Per realizzare la crema di formaggio con Gorgonzola Dop, in una ciotola unite il formaggio spalmabile, il Gorgonzola DOP, la creme fraiche, le erbe aromatiche ed un pizzico di sale e pepe. Lavorate il composto fino ad ottenere un composto omogeneo.
4
Sulla base dei bagel spalmate la crema di formaggio, adagiate le fette di salmone, la cipolla e guarnite con le erbe aromatiche fresche ed una grattugiata di limone fresco e pepe nero. Richiudete e servite.

Il risultato è un piatto versatile, ideale per un brunch, un pranzo veloce o un picnic di Pasquetta, capace di unire la tradizione casearia italiana con uno stile internazionale, moderno e conviviale.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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