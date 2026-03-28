Bagel salmone e crema al Gorgonzola: idea veloce per brunch

Il bagel con crema al Gorgonzola DOP e salmone è una proposta raffinata e contemporanea, perfetta per chi cerca un equilibrio tra gusto deciso e freschezza. La morbidezza del pane leggermente tostato accoglie una crema vellutata e aromatica, dove il carattere intenso del Gorgonzola DOP si armonizza con la delicatezza del formaggio spalmabile e la nota acidula della panna. Il salmone affumicato aggiunge una componente sapida e strutturata, mentre la cipolla rossa dona croccantezza e un leggero contrasto pungente. Le erbe aromatiche - menta, aneto ed erba cipollina - completano il profilo gustativo con freschezza e profumi primaverili, esaltati dalla scorza di limone.

Preparazione 1 Tagliate i bagel a meta e tostateli fino a doratura. 2 Tagliate la cipolla finemente e tenete da parte. 3 Per realizzare la crema di formaggio con Gorgonzola Dop, in una ciotola unite il formaggio spalmabile, il Gorgonzola DOP, la creme fraiche, le erbe aromatiche ed un pizzico di sale e pepe. Lavorate il composto fino ad ottenere un composto omogeneo. 4 Sulla base dei bagel spalmate la crema di formaggio, adagiate le fette di salmone, la cipolla e guarnite con le erbe aromatiche fresche ed una grattugiata di limone fresco e pepe nero. Richiudete e servite.

Il risultato è un piatto versatile, ideale per un brunch, un pranzo veloce o un picnic di Pasquetta, capace di unire la tradizione casearia italiana con uno stile internazionale, moderno e conviviale.