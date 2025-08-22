EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 22 agosto 2025  | aggiornato alle 14:41 | 114046 articoli pubblicati

Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

Baguette croccante con roast beef di manzo irlandese

Federico Pettenuzzo del Ristorante La Favellina, 1 stella Michelin, e membro di JRE-Italia, propone questa ricetta facile da replicare ma allo stesso tempo gourmet, per utilizzare al meglio il manzo irlandese

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Spuntino gourmet
Difficoltà: Facile
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 80 minuti
Calorie: 800 kcal

22 agosto 2025 | 10:30
Baguette croccante con roast beef di manzo irlandese
Baguette croccante con roast beef di manzo irlandese

Baguette croccante con roast beef di manzo irlandese

Federico Pettenuzzo del Ristorante La Favellina, 1 stella Michelin, e membro di JRE-Italia, propone questa ricetta facile da replicare ma allo stesso tempo gourmet, per utilizzare al meglio il manzo irlandese

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Spuntino gourmet
Difficoltà: Facile
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 80 minuti
Calorie: 800 kcal
22 agosto 2025 | 10:30
 
di Federico Pettenuzzo
La Favellina - Malo (Vi)
Ingredienti
Dosi per:
CostaGroup
Fiera Bolzano 2025
Parmigiano
Cappa delle Pizze

L'estate non è ancora finita, e con essa il desiderio di stare all’aria aperta, dal mare alla montagna, condividendo un buon pasto in compagnia. E quale miglior protagonista se non la carne di manzo irlandese? Grazie all’alimentazione degli animali che seguono una dieta composta per almeno il 90% da erba, data in grande quantità dalla conformità del territorio e dai venti che lo circondano, la carne presenta il caratteristico “golden fat”, ovvero un succulento grasso dorato - dato dal betacarotene presente nell’erba di cui si cibano gli animali - che ricopre e penetra all’interno di una polpa color rosso borgogna. 

Preparazione
1
Cuocere il roast beef di manzo irlandese a bassa temperatura finché la temperatura al cuore della carne non raggiunga i 63°; una volta raffreddato tagliarlo a fette sottili.
2
Preparare la salsa al caffè mischiando, con l’aiuto di un frullatore ad immersione, il latte di soia, l’olio vinacciolo, la senape, il caffè macinato e un pizzico di sale.
3
Tagliare il pane a metà e farcirlo con un generoso strato di salsa, le fette di roast beef di manzo irlandese, l’Asiago - precedentemente tagliato - e la rucola.

Inoltre, gli animali pascolano all’aperto per un minimo di 220 giorni all'anno durante la loro vita e ciò conferisce alla carne una marezzatura ottimale che contribuisce ad ammorbidire le fibre muscolari durante la cottura e a mantenere i succhi della carne, impendendo che si secchi, rendendola quindi perfetta da consumare anche fredda, in occasione di un pranzo all’aria aperta. La certificazione IGP premia l’esperienza delle aziende agricole locali e il contributo dei rigogliosi pascoli irlandesi nella produzione di una carne di qualità. 

Per l’occasione, Federico Pettenuzzo del Ristorante La Favellina, 1 stella Michelin, e membro di JRE-Italia, con cui Bord Bia ha una partnership di lunga data, propone la ricetta facile da replicare ma allo stesso tempo gourmet, per utilizzare al meglio questo prodotto e valorizzarne le ottime qualità, prestandosi al meglio ad essere trasportata e servita fredda.

 
 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Baguette croccante roast beef manzo irlandeseFederico Pettenuzzo
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
CostaGroup
Fiera Bolzano 2025
Parmigiano
Cappa delle Pizze

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 