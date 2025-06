Preparare un soffritto con l'olio, i vegetali e gli aromi. Aggiungere il polpo tagliato in piccoli pezzetti e continuare la cottura fino a far evaporare l'acqua del polpo.

In una casseruola inserire l'acqua, lo zucchero e l'aceto. Far maturare lo scalogno e l'aglio fino a riduzione dei liquidi stessi.

In un blender frullare tutti gli ingredienti, dressare nell'apposito stampo in silicone. Cuocere in forno a 160°C per 8 minuti.