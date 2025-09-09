Bottoni ripieni di coniglio alla cacciatora, semi di zucca e oliva disidratata

Un omaggio alla tradizione che incontra l’innovazione: i Bottoni ripieni di coniglio alla cacciatora racchiudono nei loro scrigni di pasta fresca una farcia intensa e profumata, resa morbida da una lenta cottura del coniglio con olive, capperi e alici.
Preparazione
Disossare il coniglio, quindi arrostire bene. Stufare sedano carota e cipolla, aggiungere il coniglio e lasciar cuocere con l’aiuto di brodo vegetale, vino bianco, olive capperi e alici.
Non appena si sfalderà, trasferire il tutto su un frullatore finché non arriva ad una consistenza spumosa. Mettere in Sac a poche.
Preparare la pasta fresca, mettendo in planetaria farina e uova, trasferire su una busta sottovuoto
e chiudere al 100%. Quindi lasciar riposare l’impasto.
Stendere successivamente la pasta, e formare i classici bottoni.
Cuocere in acqua bollente salata. Glassare con fondo di cottura e burro. Terminare il piatto con l’aggiunta di oliva disidratata e semi di zucca tostati.
La sapidità mediterranea si sposa con la delicatezza della carne bianca, mentre la croccantezza dei semi di zucca e la nota amara dell’oliva disidratata completano l’equilibrio del piatto. Un viaggio di gusto che unisce memoria contadina e raffinatezza contemporanea.