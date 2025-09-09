EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 09 settembre 2025  | aggiornato alle 14:21 | 114322 articoli pubblicati

Castel Firmian
Rational
Rational

Bottoni ripieni di coniglio alla cacciatora, semi di zucca e oliva disidratata

Un omaggio alla tradizione che incontra la modernità: questa ricetta racchiude nella pasta fresca una farcia intensa e profumata, resa morbida da una lenta cottura del coniglio con olive, capperi e alici

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 210 minuti
Calorie: 1250 kcal

09 settembre 2025 | 10:30
Bottoni ripieni di coniglio alla cacciatora, semi di zucca e oliva disidratata
Bottoni ripieni di coniglio alla cacciatora, semi di zucca e oliva disidratata

Bottoni ripieni di coniglio alla cacciatora, semi di zucca e oliva disidratata

Un omaggio alla tradizione che incontra la modernità: questa ricetta racchiude nella pasta fresca una farcia intensa e profumata, resa morbida da una lenta cottura del coniglio con olive, capperi e alici

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 210 minuti
Calorie: 1250 kcal
09 settembre 2025 | 10:30
 
di Nicola Cascini
La Locanda del Cardinale - Assisi (Pg)
Ingredienti
Dosi per:
  • Per la farcia di coniglio alla cacciatora
  • Coniglio della Val d’Orcia
    1 n
  • Sedano
    50 g
  • Carote
    50 g
  • Cipolla
    50 g
  • Olio evo
    100 g
  • Vino bianco
    100 ml
  • Concentrato di pomodoro
    100 g
  • Olive taggiasche
    50 g
  • Capperi dissalati
    50 g
  • Alici di Sciacca
    5 n
  • Sale e pepe
    qb
  • Per la pasta all’uovo
  • Farina 00
    1600 g
  • Semola
    400 g
  • Tuorli
    800 g
  • Uuova intere
    8 n
  • Per l'oliva disidratata
  • Olive taggiasche
    200 g
Cavicchioli
Galbani Professionale
Pentole Agnelli
Julius Meiln
Nutras
Casoni Liquori

Un omaggio alla tradizione che incontra l’innovazione: i Bottoni ripieni di coniglio alla cacciatora racchiudono nei loro scrigni di pasta fresca una farcia intensa e profumata, resa morbida da una lenta cottura del coniglio con olive, capperi e alici.

Preparazione
Per la farcia
1
Disossare il coniglio, quindi arrostire bene. Stufare sedano carota e cipolla, aggiungere il coniglio e lasciar cuocere con l’aiuto di brodo vegetale, vino bianco, olive capperi e alici.
2
Non appena si sfalderà, trasferire il tutto su un frullatore finché non arriva ad una consistenza spumosa. Mettere in Sac a poche.
Per la pasta
1
Preparare la pasta fresca, mettendo in planetaria farina e uova, trasferire su una busta sottovuoto
e chiudere al 100%. Quindi lasciar riposare l’impasto.
2
Stendere successivamente la pasta, e formare i classici bottoni.
Servizio
1
Cuocere in acqua bollente salata. Glassare con fondo di cottura e burro. Terminare il piatto con l’aggiunta di oliva disidratata e semi di zucca tostati.

La sapidità mediterranea si sposa con la delicatezza della carne bianca, mentre la croccantezza dei semi di zucca e la nota amara dell’oliva disidratata completano l’equilibrio del piatto. Un viaggio di gusto che unisce memoria contadina e raffinatezza contemporanea.

 
 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Bottoni ripieni coniglio alla cacciatora semi di zucca oliva disidratataNicola Cascini
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Cavicchioli
Galbani Professionale
Pentole Agnelli
Julius Meiln

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 