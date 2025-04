Bowl reversé con Contorno wok china Bonduelle

In una padella antiaderente, saltare il Contorno Wok China, ancora surgelato, con olio e aglio per circa 6-7 minuti; aggiungere il peperoncino e la salsa Teriyaki.

Cuocere le uova all’occhio di bue aiutandosi con un ring d’acciaio per circa 5 minuti, in modo da ottenere un cerchio perfetto. Con l’aiuto di una bowl di ceramica aggiungere la verdura alla base, il riso e rovesciarla in un piatto da portata.