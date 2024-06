Brodetto alla fanese scomposto dello chef Simone Ciccotti

Brodetto alla fanese scomposto.

Oggi si respira aria di mare nella cucina dello Chef Simone Ciccotti, arrivato a Fano (Pu) presenta una ricetta tipica ma moderna, nel rispetto della tradizione: il Brodetto fanese scomposto. Una deliziosa reinterpretazione della zuppa di pesce, di tradizione povera, da servire con croccanti crostini di pane. Per lo chef Ciccotti il segreto del brodetto sta nella cottura dei pesci: bisogna aggiungerli in padella secondo un ordine che permetta a tutte le varietà di avere una cottura a puntino e non bisogna mai mescolare la preparazione ma solo scuotere la pentola per smuovere un po' il sugo. Il brodetto fanese deve risultare molto brodoso e viene servito con fette di pane, tostato e non, proprio per poter raccogliere tutto il sughetto e fare la scarpetta!

Ingredienti:

Zuppa

Seppie

Calamari

Scampi

Gamberi

Palombo

Rana pescatrice

Cicale di mare

Scorfano

Pesce spada

Triglie

Cozze

Vongole

Olio extravergine d'oliva

Farina di aceto di vino bianco

Fumetto di pesce

Sedano

Carote

Cipolla

Aglio

Pomodori San Marzano

Preparazione:

Il brodo è composto da circa 12 tipi di pesce, i quali vengono fatti cuocere per dieci ore: prima scottati e poi con l’aggiunta di ghiaccio. Una volta raggiunta l’ebollizione, il tutto viene filtrato e “legato” con concentrato di pomodoro e miele di ape nero.

La polpa dei pesci e altri che non hanno bisogno di essere preparati, se non mediante una leggera cottura in padella, vengono aggiunti sopra ad un crostrino di pane: polpo, scorfano, gallinella, san pietro, gamberi, pannocchie, cozze, vongole, fasolari

Il piatto è composto da una cialda croccante di pane di patate sul piatto. Adagiare il pesce nelle sue forme e consistenze sopra la cialda, raffreddare il brodetto con shock termico, rigenerarlo e servirlo a parte in colatura. Guarnire il piatto con foglie di alga , asparagi di mare e foglie di capperi.

Vino in abbinamento:

Trebbiano Spoletino di Eraldo Dentici, sapido e con una leggera nota acidula

