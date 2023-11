Bruschetta di grano saraceno con Speck Igp e Stelvio Dop

Bruschetta di grano saraceno con Speck Alto Adige Igp e Stelvio Dop

Bruschetta di grano saraceno con Speck Alto Adige Igp e Stelvio Dop.

Una ricetta gustosa, ideale come aperitivo da condividere per allietare una cena tra amici o da sfruttare durante le feste.

Ingredienti per 24 bruschette:

24 fette di pane di grano saraceno

36 fette di Speck Alto Adige Igp

24 fette di Formaggio Stelvio Dop

24 foglie di indivia

1 cipolla di Tropea a fette

1 spicchio d'aglio

1 foglia d’alloro

10 grani di pepe

2g di semi di senape

60g di aceto di vino bianco

200g di acqua

5g di sale

Olio extravergine d'oliva

Preparazione

Per il pane

Mescolare tutti gli ingredienti e impastare in un mixer per circa 10 minuti fino a quando l’impasto si stacca dalla ciotola e ha una bella lucentezza. Mettere in una teglia infarinata e lasciare coperto a temperatura ambiente per 2 - 3 ore (il volume dell’impasto dovrebbe triplicare). Quindi infornare a 180°C per 40 minuti, togliere dalla teglia e lasciare riposare.

Per la cipolla di Tropea in salamoia e l’indivia saltata

Mettere la cipolla in un vaso per conserve; portare ad ebollizione l'acqua, l'aceto, il sale, i grani di pepe e i semi di senape e versare sulle cipolle, chiudere e lasciare riposare per 12 ore.

Saltare le foglie di indivia in una padella con un po' di sale, olio evo e uno spicchio d'aglio schiacciato e lasciare raffreddare su carta assorbente.

Condimento della bruschetta

Tagliare il pane in 24 fette e tostarlo su entrambi i lati in una padella con un po' di olio evo. Farcire ogni bruschetta con 1 fetta di Formaggio Stelvio DOP, 1,5 fette di Speck Alto Adige IGP, 1 foglia di indivia e la cipolla di Tropea e servire.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.