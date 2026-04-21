Budino proteico: il dessert al pistacchio perfetto

Il budino proteico al pistacchio Wonderful® è un dessert al cucchiaio che unisce leggerezza, gusto e valore nutrizionale in un equilibrio perfetto. Pensato per chi desidera concedersi una pausa dolce senza eccessi, questo budino valorizza il sapore intenso e naturalmente aromatico del pistacchio, protagonista di una preparazione cremosa e avvolgente. La ricetta si distingue per l’utilizzo degli albumi, che conferiscono una texture vellutata e un importante apporto proteico, rendendolo ideale anche per chi segue un’alimentazione bilanciata o sportiva. Il latte scremato (o la sua alternativa vegetale) e l’amido di mais completano la struttura, garantendo una consistenza compatta ma morbida al palato.

Preparazione 1 Per prima cosa, frulla i pistacchi Wonderful® sale e pepe senza guscio fino a ottenere una pasta cremosa. Se necessario, aggiungi uno o due cucchiai di olio di semi o olio neutro per facilitare il processo. 2 In un pentolino unisci a freddo il latte, gli albumi e l’amido, mescolando bene per evitare la formazione di grumi. Porta il pentolino su fuoco basso e mescola continuamente. Quando il composto inizia ad addensarsi, aggiungi la pasta di pistacchio, il dolcificante, l’aroma di vaniglia se desideri e un pizzico di sale. 3 Continua a mescolare finché il budino non risulta cremoso e denso. Versa la preparazione in tre stampini e lascia raffreddare a temperatura ambiente. Trasferisci poi in frigorifero per almeno 3-4 ore prima di servire. Prima di gustarlo, completa con pistacchi tritati e un leggero filo di crema di pistacchio per un tocco finale elegante e goloso.

La nota distintiva arriva dalla pasta di pistacchi Wonderful®, lavorata fino a ottenere una crema liscia che sprigiona tutto il carattere di questo ingrediente versatile. Il risultato è un dessert elegante, dal colore delicato e dal gusto raffinato, perfetto per concludere un pranzo primaverile o per una pausa golosa ma consapevole. Facile da realizzare ma di grande effetto, il budino proteico al pistacchio dimostra come pochi ingredienti selezionati possano trasformarsi in una proposta moderna, nutriente e sorprendentemente appagante.