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Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 21 aprile 2026  | aggiornato alle 12:59 | 118743 articoli pubblicati

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Budino proteico: il dessert al pistacchio perfetto

Budino proteico al pistacchio cremoso e leggero, realizzato con albumi, latte e pistacchi Wonderful®. Un dessert sano e raffinato, ideale per chi cerca gusto e nutrizione in un dolce primaverile

Tipologia Cucina: Internazionale
Categoria: Dessert
Difficoltà: Bassa
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 15 minuti
Calorie: 220 kcal

21 aprile 2026 | 10:30
Ricetta budino proteico: il dessert al pistacchio perfetto
Ricetta budino proteico: il dessert al pistacchio perfetto

Budino proteico: il dessert al pistacchio perfetto

Budino proteico al pistacchio cremoso e leggero, realizzato con albumi, latte e pistacchi Wonderful®. Un dessert sano e raffinato, ideale per chi cerca gusto e nutrizione in un dolce primaverile

Tipologia Cucina: Internazionale
Categoria: Dessert
Difficoltà: Bassa
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 15 minuti
Calorie: 220 kcal
21 aprile 2026 | 10:30
 
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
  • Albumi
    450 g
  • Latte scremato (o bevanda vegetale)
    450 ml
  • Pistacchi Wonderful® sale e pepe senza guscio
    45 g
  • Maizena
    15 g
  • Dolcificante
    qb
  • Aroma di vaniglia (facoltativo)
    qb
  • Sale
    qb
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Cinzano
Sagna
Sorì
Suicrà
Caviar Import

Il budino proteico al pistacchio Wonderful® è un dessert al cucchiaio che unisce leggerezza, gusto e valore nutrizionale in un equilibrio perfetto. Pensato per chi desidera concedersi una pausa dolce senza eccessi, questo budino valorizza il sapore intenso e naturalmente aromatico del pistacchio, protagonista di una preparazione cremosa e avvolgente. La ricetta si distingue per l’utilizzo degli albumi, che conferiscono una texture vellutata e un importante apporto proteico, rendendolo ideale anche per chi segue un’alimentazione bilanciata o sportiva. Il latte scremato (o la sua alternativa vegetale) e l’amido di mais completano la struttura, garantendo una consistenza compatta ma morbida al palato.

Preparazione
1
Per prima cosa, frulla i pistacchi Wonderful® sale e pepe senza guscio fino a ottenere una pasta cremosa. Se necessario, aggiungi uno o due cucchiai di olio di semi o olio neutro per facilitare il processo.
2
In un pentolino unisci a freddo il latte, gli albumi e l’amido, mescolando bene per evitare la formazione di grumi. Porta il pentolino su fuoco basso e mescola continuamente. Quando il composto inizia ad addensarsi, aggiungi la pasta di pistacchio, il dolcificante, l’aroma di vaniglia se desideri e un pizzico di sale.
3
Continua a mescolare finché il budino non risulta cremoso e denso. Versa la preparazione in tre stampini e lascia raffreddare a temperatura ambiente. Trasferisci poi in frigorifero per almeno 3-4 ore prima di servire. Prima di gustarlo, completa con pistacchi tritati e un leggero filo di crema di pistacchio per un tocco finale elegante e goloso.

La nota distintiva arriva dalla pasta di pistacchi Wonderful®, lavorata fino a ottenere una crema liscia che sprigiona tutto il carattere di questo ingrediente versatile. Il risultato è un dessert elegante, dal colore delicato e dal gusto raffinato, perfetto per concludere un pranzo primaverile o per una pausa golosa ma consapevole. Facile da realizzare ma di grande effetto, il budino proteico al pistacchio dimostra come pochi ingredienti selezionati possano trasformarsi in una proposta moderna, nutriente e sorprendentemente appagante.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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