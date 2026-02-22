Menu Apri login
Buon Ricordo: Bigoli artigianali al bronzo con seppie di Caorle

Bigoli lagunari, piatto del Buon Ricordo della Trattoria Guaiane: pasta fresca al bronzo con sugo di seppie, acciughe e pomodoro, completata da vellutata di piselli. Un primo veneto intenso e armonico

Tipologia Cucina: Regionale italiana
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 60 minuti
Calorie: 550 kcal

22 febbraio 2026 | 10:30
22 febbraio 2026 | 10:30
 
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
  • Per la pasta
  • Farina 00
    100 g
  • Semola rimacinata di grano duro
    200 g
  • Farina di granito di grano tenero
    200 g
  • Uova
    5 n
  • Per il sugo
  • Seppie pulite di Caorle
    300 g
  • ½ Cipolla
    1 n
  • Filetti di acciuga
    6 n
  • Piselli freschi
    400 g
  • Pomodori pelati
    100 g
  • Peperoncino
    qb
  • Foglie di alloro
    6 n
  • Vino bianco
    qb
  • Brandy
    qb
  • Pistacchi siciliani tritati
    qb
I Bigoli lagunari sono un primo piatto iconico della cucina veneta, espressione autentica del territorio tra laguna e orti costieri. Questa ricetta, piatto del Buon Ricordo della Trattoria Guaiane di Noventa di Piave, unisce la pasta fresca trafilata al bronzo a un sugo intenso di seppie, acciughe e pomodoro, arricchito dalla dolcezza dei piselli freschi. La doppia componente -fondo di seppie sapido e vellutata vegetale - crea un equilibrio gustativo complesso, in cui note iodate, aromatiche e vegetali dialogano con la ruvidità dei bigoli. 

Preparazione
1
Preparare la pasta nel torcetto al bronzo e trafilare i bigoli.
2
In una padella soffriggere in olio d’oliva un cucchiaio di cipolla tritata, i filetti di acciuga con un po’ di peperoncino.
3
Aggiungere le seppie tagliate a dadini piccoli e cuocere sfumando con vino bianco e brandy.
4
Mettere il pomodoro e l’alloro e portare a cottura.A parte, preparare la vellutata con cipolla, piselli, olio d’oliva e la punta di un cucchiaio di bicarbonato.
5
Cuocere la pasta in abbondante acqua salata, scolarla e spadellarla con il sugo di seppia.

Il risultato è un piatto avvolgente, tecnico e profondamente identitario della tradizione lagunare.

© Riproduzione riservata

 
bigoli lagunari bigoli con seppie ricetta veneta tradizionale piatto del Buon Ricordo Trattoria Guaiane bigoli al bronzo primo piatto di pesce veneto seppie e piselli cucina lagunare veneta
 
