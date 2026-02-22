Buon Ricordo: Bigoli artigianali al bronzo con seppie di Caorle

I Bigoli lagunari sono un primo piatto iconico della cucina veneta, espressione autentica del territorio tra laguna e orti costieri. Questa ricetta, piatto del Buon Ricordo della Trattoria Guaiane di Noventa di Piave, unisce la pasta fresca trafilata al bronzo a un sugo intenso di seppie, acciughe e pomodoro, arricchito dalla dolcezza dei piselli freschi. La doppia componente -fondo di seppie sapido e vellutata vegetale - crea un equilibrio gustativo complesso, in cui note iodate, aromatiche e vegetali dialogano con la ruvidità dei bigoli.

Preparazione 1 Preparare la pasta nel torcetto al bronzo e trafilare i bigoli. 2 In una padella soffriggere in olio d’oliva un cucchiaio di cipolla tritata, i filetti di acciuga con un po’ di peperoncino. 3 Aggiungere le seppie tagliate a dadini piccoli e cuocere sfumando con vino bianco e brandy. 4 Mettere il pomodoro e l’alloro e portare a cottura.A parte, preparare la vellutata con cipolla, piselli, olio d’oliva e la punta di un cucchiaio di bicarbonato. 5 Cuocere la pasta in abbondante acqua salata, scolarla e spadellarla con il sugo di seppia.

Il risultato è un piatto avvolgente, tecnico e profondamente identitario della tradizione lagunare.