Buon Ricordo: le polpette contadine del Ristorante Barbieri

Oggi il piatto del Buon Ricordo del Ristorante Barbieri raffigura le Polpette contadine, simbolo perfetto della cucina della casa. «Le prepariamo con carne di maiale e vitello, fritte e poi cotte nel sugo di pomodoro, con pecorino, parmigiano, aglio e prezzemolo. È un piatto semplice ma ricco di sapori, profuma d’antico. Lo serviamo tutto l’anno, e piace moltissimo perché rappresenta la cucina delle nostre nonne». In poche parole, sono l’essenza del luogo: genuinità, memoria, legame con la terra. «Il Buon Ricordo è questo: raccontare l’Italia vera, quella che non si dimentica».

Preparazione 1 Mettere tutti gli ingredienti in una ciotola, amalgamare per bene e dare la forma alle polpette. 2 Friggerle in olio d’oliva finché sono dorate. 3 Tritare finemente la cipolla e l’aglio, far soffriggere, unire la passata, scolare e portare a cottura. 4 Dieci minuti prima di spegnere il fuoco unire le polpette e fare insaporire.

Il piatto del Buon Ricordo delle Polpette contadine