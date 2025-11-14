Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 14 novembre 2025

Tipologia Cucina: Regionale italiana
Categoria: Secondo di carne
Difficoltà: Bassa
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 70 minuti
Calorie: 580 kcal

14 novembre 2025 | 10:30
Buon Ricordo: le polpette contadine del Ristorante Barbieri

Le polpette contadine rappresentano uno dei piatti più autentici della tradizione, preparazioni semplici che profumano di casa e di ricordi. È un piatto che racchiude tutta la sapienza della cucina popolare

14 novembre 2025 | 10:30
 
di Enzo Barbieri
Ristorante Hotel Barbieri - Altomonte (Cs)
Ingredienti
Dosi per:
  • Carne macinata mista (manzo-maiale)
    400 g
  • Mollica di pane
    80 g
  • Grana Padano grattugiato
    50 g
  • Aglio tritato finemente
    1 n
  • Ciuffetto di prezzemolo tritato
    1 g
  • Uova
    3 n
  • Sale e pepe
    qb
  • Olio di oliva per friggere
    qb
  • Per il sugo
  • Passata di pomodoro
    500 g
  • Cipolla
    1 n
  • Spicchio d'aglio
    1 n
  • Origano
    qb
  • Olio evo
    qb
  • Sale
    qb
Oggi il piatto del Buon Ricordo del Ristorante Barbieri raffigura le Polpette contadine, simbolo perfetto della cucina della casa. «Le prepariamo con carne di maiale e vitello, fritte e poi cotte nel sugo di pomodoro, con pecorino, parmigiano, aglio e prezzemolo. È un piatto semplice ma ricco di sapori, profuma d’antico. Lo serviamo tutto l’anno, e piace moltissimo perché rappresenta la cucina delle nostre nonne». In poche parole, sono l’essenza del luogo: genuinità, memoria, legame con la terra. «Il Buon Ricordo è questo: raccontare l’Italia vera, quella che non si dimentica».

Preparazione
1
Mettere tutti gli ingredienti in una ciotola, amalgamare per bene e dare la forma alle polpette.
2
Friggerle in olio d’oliva finché sono dorate.
3
Tritare finemente la cipolla e l’aglio, far soffriggere, unire la passata, scolare e portare a cottura.
4
Dieci minuti prima di spegnere il fuoco unire le polpette e fare insaporire.

Buon Ricordo: le polpette contadine del Ristorante Barbieri

Il piatto del Buon Ricordo delle Polpette contadine

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Buon ricordo piatto del buon ricordo Polpette contadineEnzo Barbieri
 
