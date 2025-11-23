Menu Apri login
Buon Ricordo: Prosciutto cotto nel vino de La Montanella

Prosciutto di maiale marinato nel vino rosso e cotto lentamente con cipolle, mele, erbe e spezie. Piatto del Buon Ricordo del Ristorante La Montanella di Arquà Petrarca, morbido, aromatico e servito con salsa densa e chicchi d’uva

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Secondo di carne
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 1050 minuti
Calorie: 520 kcal

23 novembre 2025 | 10:30
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
  • Coscia di maiale per fare il prosciutto
    800 g
  • Cipolla
    2 n
  • Mele
    2 n
  • Mazzetto di odori (rosmarino, timo, maggiorana, salvia)
    1 n
  • Cabernet o Raboso
    2000 ml
  • Chiodi di garofano
    6 n
  • Bacche di ginepro
    5 n
  • Olio evo
    150 ml
  • Sale e pepe
    qb
  • Grappolo d'uva
    1 n
Il prosciutto cotto nel vino è uno dei piatti simbolo del Ristorante La Montanella di Arquà Petrarca (PD), storica insegna dei Colli Euganei e membro dell’Unione dei Ristoranti del Buon Ricordo. Questa ricetta, intensa e profondamente radicata nella tradizione, esprime al meglio la cucina del territorio: una coscia di maiale disossata viene lasciata marinare tutta la notte in vino rosso robusto - come Cabernet o Raboso - insieme a erbe aromatiche, ginepro e chiodi di garofano.

La lunga cottura lenta, che dura circa cinque ore, trasforma la carne in un boccone tenerissimo e succoso. Cipolle e mele contribuiscono a creare un fondo vellutato e aromatico, che viene poi passato per ottenere una salsa ricca e avvolgente. Le fette spesse di prosciutto vengono servite calde, irrorate dal loro sugo e decorate con chicchi d’uva che donano freschezza e un tocco leggermente acidulo. 

Preparazione
1
Mettere la coscia di maiale, precedentemente disossata, a marinare in una bacinella per una notte con il vino rosso e il mazzetto di odori, le bacche di ginepro e i chiodi di garofano.
2
In una pentola capiente soffriggere nell’olio la cipolla e la mela, adagiarvi la coscia di maiale e la marinata. Salare, pepare e cuocere per circa cinque ore a fuoco lento con la pentola coperta con il coperchio.
3
Al termine della cottura togliere la carne e passare con il passaverdura il fondo di cottura.
4
Tagliare il prosciutto a fettine di circa 2 cm di spessore, disporle sul piatto caldo, bagnarle con il sugo di cottura, decorare con dei chicchi d’uva e servire.

Buon Ricordo: Prosciutto cotto nel vino de La Montanella

Il piatto del Buon Ricordo

 
 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
prosciutto cotto nel vino prosciutto di maiale vino rosso cabernet brasato di maiale ricetta tradizionale secondo di carne cottura lenta erbe aromatiche cucina italiana
 
