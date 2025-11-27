Buon Ricordo: Ravioli scapolesi De.Co con sugo di capra

I Ravioli Scapolesi De.Co con sugo di capra rappresentano un piatto di tradizione autentica, ricco e avvolgente, tipico della cucina molisana. La preparazione parte da una pasta fresca semplice ma elastica, ottenuta da farina, semola e uova, stesa sottilmente per accogliere un ripieno sontuoso. Il cuore dei ravioli è infatti un mix saporito di patate, bietola, Parmigiano, carni miste, salsiccia secca, pancetta e prosciutto crudo, arricchito dalla cremosità della scamorza e legato dall’uovo.

Il condimento è un sugo rustico e deciso: la carne di capra viene rosolata con un soffritto di sedano, carota e cipolla, sfumata con Tintilia - vino simbolo del territorio - e cotta lentamente in passata e pelati fino a diventare morbida e profumata. Il risultato è un piatto intenso, dal gusto sincero, che celebra la cucina contadina e le eccellenze locali, perfetto per le occasioni speciali o per chi desidera esplorare sapori veraci e di carattere.

Preparazione Per l'impasto 1 Formare l’impasto, dividere l’impasto in più parti e lavorarle con il matterello fino ad ottenere una sfoglia che dovrà poi essere ritagliata. Per il ripieno 1 Lessare le patate e schiacciarle. Cuocere la bietola, lasciarla raffreddare e sminuzzarla. Ridurre in dadini la scamorza. 2 Sbriciolare la salsiccia. Saltare in padella, in olio evo, la salsiccia, il macinato di suino e di vitello. Grattugiare il Parmigiano Reggiano e unire il tutto con il tuorlo appena sbattuto. Per il condimento 1 Soffriggere il trito di sedano, carota, cipolla nell’olio evo, rosolare la capra e sfumare con la tintilia, poi aggiungere i pelati e la passata e lasciare cuocere Finitura del piatto 1 Formare i ravioli e cuocerli per circa 10 minuti. Condire e impiattare.



