Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 27 novembre 2025

Buon Ricordo: Ravioli scapolesi De.Co con sugo di capra

Ravioli Scapolesi De.Co con ripieno ricco di patate, bietola e carni miste, serviti con un sugo tradizionale di capra sfumato al Tintilia. Un piatto tipico molisano che unisce pasta fresca, ripieno corposo e condimento rustico

Tipologia Cucina: Regionale italiana
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 120 minuti
Calorie: 575 kcal

27 novembre 2025 | 10:30
di Stefano Rufo
Locanda Belvedere - Castelnuovo al Volturno (Is)
Ingredienti
Dosi per:
  • Per l'impasto
  • Farina tipo 00
    150 g
  • Semola
    50 g
  • Uova
    2 n
  • Olio evo
    10 g
  • Sale
    qb
  • Per il ripieno
  • Patate
    400 g
  • Bietola lessata
    250 g
  • Parmigiano Reggiano
    80 g
  • Carne macinata di manzo e maiale
    60 g
  • Salsiccia di suino secca
    50 g
  • Pancetta
    50 g
  • Prosciutto crudo
    40 g
  • Scamorza
    20 g
  • Uova
    1 n
  • Tuorlo
    1 n
  • Sale
    qb
  • Per il condimento
  • Capra
    200 g
  • Salsa di pomodoro
    350 g
  • Pomodori pelati
    300 g
  • Carota
    50 g
  • Sedano
    40 g
  • Cipolla
    10 g
  • Tintilia
    100 g
  • Olio evo
    qb
I Ravioli Scapolesi De.Co con sugo di capra rappresentano un piatto di tradizione autentica, ricco e avvolgente, tipico della cucina molisana. La preparazione parte da una pasta fresca semplice ma elastica, ottenuta da farina, semola e uova, stesa sottilmente per accogliere un ripieno sontuoso. Il cuore dei ravioli è infatti un mix saporito di patate, bietola, Parmigiano, carni miste, salsiccia secca, pancetta e prosciutto crudo, arricchito dalla cremosità della scamorza e legato dall’uovo.

Il condimento è un sugo rustico e deciso: la carne di capra viene rosolata con un soffritto di sedano, carota e cipolla, sfumata con Tintilia - vino simbolo del territorio - e cotta lentamente in passata e pelati fino a diventare morbida e profumata. Il risultato è un piatto intenso, dal gusto sincero, che celebra la cucina contadina e le eccellenze locali, perfetto per le occasioni speciali o per chi desidera esplorare sapori veraci e di carattere. 

Preparazione
Per l'impasto
1
Formare l’impasto, dividere l’impasto in più parti e lavorarle con il matterello fino ad ottenere una sfoglia che dovrà poi essere ritagliata.
Per il ripieno
1
Lessare le patate e schiacciarle. Cuocere la bietola, lasciarla raffreddare e sminuzzarla. Ridurre in dadini la scamorza.
2
Sbriciolare la salsiccia. Saltare in padella, in olio evo, la salsiccia, il macinato di suino e di vitello. Grattugiare il Parmigiano Reggiano e unire il tutto con il tuorlo appena sbattuto.
Per il condimento
1
Soffriggere il trito di sedano, carota, cipolla nell’olio evo, rosolare la capra e sfumare con la tintilia, poi aggiungere i pelati e la passata e lasciare cuocere
Finitura del piatto
1
Formare i ravioli e cuocerli per circa 10 minuti. Condire e impiattare.

Il piatto del Buon Ricordo: Ravioli scapolesi De.Co con sugo di capra
 
 
 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
ravioli scapolesi ricetta molisana sugo di capra pasta fresca tintilia ricetta tradizionale cucina regionale ravioli ripieni piatto tipico molisano ragù di capra
 
