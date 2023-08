Calamaro ripieno con broccolo romano, ceci e agrumi

Calamaro ripieno con broccolo romano, ceci e agrumi.

Una ricetta che è un inno al mare, mare che si riflette sempre nei piatti di Giuseppe Mulargia del Ristorante Le Spighe all'interno del Grand Hotel Palatino di Roma.

Ingredienti

Calamari freschi 200 g

Broccolo romanesco 80 g

Aglio in camicia 1 spicchio

Ceci freschi 40 g

Per il caviale di agrumi:

Olio di semi freddo 300 ml

Succo di lime, limone, arancio 200 ml

Agar agar 2 g.

Procedimento

Pulire accuratamente i calamari all’esterno ed all’interno verificandone il risultato. In un padellino con un filo d’olio ed uno spicchio d’aglio in camicia spadellare ¾ di broccoli romaneschi e ¾ dei ceci regolando di sale e pepe e lasciar raffreddare.

Riempire delicatamente il calamaro con i broccoli ed i ceci lasciando 1 cm di spazio per poterlo chiudere con uno stuzzica dente.

Cuocere i calamari in un padellino antiaderente per 4 minuti (2 per lato) a fuoco dolce, tirarli via dalla padella dividerli in 3 parti e rosolarli nuovamente su entrambi i lati.

Impiattare i calamari caldi guarnendo il piatto con crema di ceci e di broccoli con delle perle di finto caviale agli agrumi.

Per il caviale di agrumi

In un pentolino far bollire il succo di agrumi e agar agar e lasciarlo raffreddare per qualche minuto.

Con l’aiuto di una siringa far sgocciolare il succo direttamente nell’olio facendo attenzione a non accumularlo per troppo tempo sul fondo.

