Cannolo di ricotta e limone in bisque di crostacei e gamberi rossi

Il Cannolo di ricotta e limone di Michelangelo Sparapano è un antipasto di alta cucina che fonde tecnica, creatività e materie prime d’eccellenza. La pasta all’uovo, sottile e vellutata, avvolge una farcia cremosa a base di ricotta di bufala e burrata affumicata, profumata al limone. Il piatto si arricchisce della dolcezza del gambero rosso marinato agli agrumi e della profondità di una salsa di crostacei intensa e vellutata.
Preparazione
Setacciare la farina in una planetaria con il gancio. Incorporare i tuorli e il sale, fino a ottenere un composto liscio e omogeneo. Se necessario, aggiungere acqua e ultimare con gli ultimi passaggi a mano.
Lasciar riposare in frigorifero per circa 1 ora. Stendere l'impasto e ricavare dei quadrati di misura 10x10 cm. Sbollentare la pasta, quindi asciugarla e farcirla.
Amalgamare tutti gli ingredienti e inserire la farcia in un sac à poche. Utilizzare per farcire i cannoli.
In una casseruola rosolare l'olio, il cipollotto e l'aglio, tagliati sottili. Lasciar imbiondire, quindi unire il basilico. Dopo qualche secondo aggiungere le teste dei gamberi.
Far rosolare schiacciando bene le teste, affinché possano esprimere tutte le loro proprietà. Versare il ghiaccio e successivamente portare a ebollizione.
Aggiungere la panna e la salsa bisque di crostacei. Riportare a bollore e filtrare bene. Utilizzando un mixer ad immersione, addensare fino alla consistenza desiderata con l'AddensaMi.
Sgusciare e marinare i gamberi per qualche minuto prima di servirli con l'olio, una grattugiata di bergamotto, di arancia e di lime, e infine il sale e il pepe.
Sbollentare le foglie di borraggine, frullarle nel blender con l'aggiunta di olio e poca acqua di cottura. Stabilizzare con l'AddensaMi, regolare di sale e inserire la crema in un biberon.
Assemblaggio finale e servizio
Rigenerare i cannoli farciti a 150°C misto vapore 50%. Posizionare la crema di borragine sui cannoli, aggiungere sopra il gambero rosso crudo e marinato, infine la salsa di crostacei come base del piatto.
A completare, la crema di borragine regala una nota vegetale delicata e un tocco di colore. Un incontro raffinato tra terra e mare, dove ogni elemento trova il suo equilibrio in un’armonia di sapori e consistenze.