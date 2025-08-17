Cannolo di ricotta e limone in bisque di crostacei e gamberi rossi

Il Cannolo di ricotta e limone di Michelangelo Sparapano è un antipasto di alta cucina che fonde tecnica, creatività e materie prime d’eccellenza. La pasta all’uovo, sottile e vellutata, avvolge una farcia cremosa a base di ricotta di bufala e burrata affumicata, profumata al limone. Il piatto si arricchisce della dolcezza del gambero rosso marinato agli agrumi e della profondità di una salsa di crostacei intensa e vellutata.

Preparazione Pasta all'uovo 1 Setacciare la farina in una planetaria con il gancio. Incorporare i tuorli e il sale, fino a ottenere un composto liscio e omogeneo. Se necessario, aggiungere acqua e ultimare con gli ultimi passaggi a mano. 2 Lasciar riposare in frigorifero per circa 1 ora. Stendere l'impasto e ricavare dei quadrati di misura 10x10 cm. Sbollentare la pasta, quindi asciugarla e farcirla. Farcia 1 Amalgamare tutti gli ingredienti e inserire la farcia in un sac à poche. Utilizzare per farcire i cannoli. Salsa ai crostacei 1 In una casseruola rosolare l'olio, il cipollotto e l'aglio, tagliati sottili. Lasciar imbiondire, quindi unire il basilico. Dopo qualche secondo aggiungere le teste dei gamberi. 2 Far rosolare schiacciando bene le teste, affinché possano esprimere tutte le loro proprietà. Versare il ghiaccio e successivamente portare a ebollizione. 3 Aggiungere la panna e la salsa bisque di crostacei. Riportare a bollore e filtrare bene. Utilizzando un mixer ad immersione, addensare fino alla consistenza desiderata con l'AddensaMi. Gamberi rossi 1 Sgusciare e marinare i gamberi per qualche minuto prima di servirli con l'olio, una grattugiata di bergamotto, di arancia e di lime, e infine il sale e il pepe. Crema di borragine 1 Sbollentare le foglie di borraggine, frullarle nel blender con l'aggiunta di olio e poca acqua di cottura. Stabilizzare con l'AddensaMi, regolare di sale e inserire la crema in un biberon. Assemblaggio finale e servizio 1 Rigenerare i cannoli farciti a 150°C misto vapore 50%. Posizionare la crema di borragine sui cannoli, aggiungere sopra il gambero rosso crudo e marinato, infine la salsa di crostacei come base del piatto.

A completare, la crema di borragine regala una nota vegetale delicata e un tocco di colore. Un incontro raffinato tra terra e mare, dove ogni elemento trova il suo equilibrio in un’armonia di sapori e consistenze.