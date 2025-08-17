EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

Cannolo di ricotta e limone in bisque di crostacei e gamberi rossi

Il Cannolo di ricotta e limone, ricetta di Michelangelo Sparapano della Nazionale Italiana Cuochi è un antipasto di alta cucina che fonde tecnica, creatività e materie prime d’eccellenza per un risultato che profuma d'estate

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 140 minuti
Calorie: 875 kcal

17 agosto 2025 | 10:30
Il Cannolo di ricotta e limone, ricetta di Michelangelo Sparapano della Nazionale Italiana Cuochi è un antipasto di alta cucina che fonde tecnica, creatività e materie prime d’eccellenza per un risultato che profuma d'estate

17 agosto 2025 | 10:30
 
di Michelangelo Sparapano
Nazionale Italiana Cuochi
Ingredienti
Dosi per:
  • Pasta all'uovo
  • Farina
    250 g
  • Tuorlo
    150 g
  • Sale
    qb
  • Acqua
    20 ml
  • Farcia
  • Ricotta asciutta di bufala
    200 g
  • Burrata affumicata
    50 g
  • Limone
    1 n
  • Tuorlo
    40 g
  • Olio
    qb
  • Sale
    qb
  • Pepe
    qb
  • Salsa ai crostacei
  • Teste di gamberi rossi
    4 n
  • Cipollotto
    50 g
  • Spicchio d'aglio
    1 n
  • Foglie di basilico
    4 n
  • Olio evo
    60 g
  • Ghiaccio
    300 g
  • Panna
    40 g
  • Salsa bisque di crostacei Knorr
    40 g
  • AddensaMi
    qb
  • Gamberi rossi
  • Gamberi rossi
    4 n
  • Olio evo
    qb
  • Sale
    qb
  • Pepe
    qb
  • Arancia
    qb
  • Lime
    qb
  • Bergamotto
    qb
  • Crema di borragine
  • Foglie di borragine
    200 g
  • Olio evo
    50 g
  • AddensaMi
    qb
  • Sale
    qb
Il Cannolo di ricotta e limone di Michelangelo Sparapano è un antipasto di alta cucina che fonde tecnica, creatività e materie prime d’eccellenza. La pasta all’uovo, sottile e vellutata, avvolge una farcia cremosa a base di ricotta di bufala e burrata affumicata, profumata al limone. Il piatto si arricchisce della dolcezza del gambero rosso marinato agli agrumi e della profondità di una salsa di crostacei intensa e vellutata. 

Preparazione
Pasta all'uovo
1
Setacciare la farina in una planetaria con il gancio. Incorporare i tuorli e il sale, fino a ottenere un composto liscio e omogeneo. Se necessario, aggiungere acqua e ultimare con gli ultimi passaggi a mano.
2
Lasciar riposare in frigorifero per circa 1 ora. Stendere l'impasto e ricavare dei quadrati di misura 10x10 cm. Sbollentare la pasta, quindi asciugarla e farcirla.
Farcia
1
Amalgamare tutti gli ingredienti e inserire la farcia in un sac à poche. Utilizzare per farcire i cannoli.
Salsa ai crostacei
1
In una casseruola rosolare l'olio, il cipollotto e l'aglio, tagliati sottili. Lasciar imbiondire, quindi unire il basilico. Dopo qualche secondo aggiungere le teste dei gamberi.
2
Far rosolare schiacciando bene le teste, affinché possano esprimere tutte le loro proprietà. Versare il ghiaccio e successivamente portare a ebollizione.
3
Aggiungere la panna e la salsa bisque di crostacei. Riportare a bollore e filtrare bene. Utilizzando un mixer ad immersione, addensare fino alla consistenza desiderata con l'AddensaMi.
Gamberi rossi
1
Sgusciare e marinare i gamberi per qualche minuto prima di servirli con l'olio, una grattugiata di bergamotto, di arancia e di lime, e infine il sale e il pepe.
Crema di borragine
1
Sbollentare le foglie di borraggine, frullarle nel blender con l'aggiunta di olio e poca acqua di cottura. Stabilizzare con l'AddensaMi, regolare di sale e inserire la crema in un biberon.
Assemblaggio finale e servizio
1
Rigenerare i cannoli farciti a 150°C misto vapore 50%. Posizionare la crema di borragine sui cannoli, aggiungere sopra il gambero rosso crudo e marinato, infine la salsa di crostacei come base del piatto.

A completare, la crema di borragine regala una nota vegetale delicata e un tocco di colore. Un incontro raffinato tra terra e mare, dove ogni elemento trova il suo equilibrio in un’armonia di sapori e consistenze.

 
 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Cannolo ricotta limone bisque crostacei gambero rossoMichelangelo Sparapano
 
